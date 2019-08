Stiri pe aceeasi tema

- Un șmecher se gandește ca e cool sa se plimbe pe bicicleta prin Piața Centrala. Inainte sa apuce sa dea peste un om este interceptat de Poliția Locala și atenționat. Și incepe circul pentru ca bacauanului nu-i pasa de reguli și nici de cei care incearca sa le aplice. Incidentul a fost filmat și transmis…

- Cea de-a saptea Intalnire Diecezana a Familiilor va avea loc sambata, 3 august 2019, la Faraoani. Familiile din Dieceza Romano-Catolica de Iasi sunt invitate la rugaciune, cateheza si Liturghie in jurul administratorului apostolic al diecezei, episcopul Petru Gherghel. Liturghia va fi la ora 11.00.…

- Unii, cei mulți, nici n-au auzit de ea. Alții știu, dar o ignora. Ea continua insa sa-și faca treaba. De fapt, alții și-o fac. Ea doar vine, conform calculelor. Vine an de an, negreșit. Din nefericire, din ce in ce mai devreme. In urma cu 30 de ani a aparut in octombrie. In 1999, pe […] Articolul Pamantul…

- Filateliștii pot gasi, de vineri, 26 iulie, la magazinul Romfilatelia din Bacau emisiunea de marci poștale Simona Halep, ambasadorul tenisului romanesc, formata din o colița dantelata și o colița nedantelata. Pe timbrul coliței dantelate este reprodusa imaginea Simonei Halep ridicand trofeul de la Wimbledon…

- Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru de doua zile in județul Bacau. Prim-ministrul Romaniei va ajunge in municipiul Bacau vineri, in jurul orei 16.00, și va verifica stadiul lucrarilor la șoseaua de centura. Urmatoarea oprire va fi la Ambulatoriul de Adulți al Spitalului Județean de Urgența,…

- La data de 01 august 2019, se implinesc 100 de ani de la inființarea primei structuri de tancuri din Armata Romana, prin ordinul Regelui Ferdinand I la 1 august 1919. Cu acest prilej, Batalionul 631 Tancuri ”Oituz” organizeaza marți, 23 iulie 2019, incepand cu ora 12.00, un simpozion dedicat acestei…

- Avand in vedere fenomenele meteorologice specifice sezonului estival, caracterizate prin temperaturi ridicate și apariția secetei care conduce la uscarea vegetației ierboase, sunt create premisele producerii și extinderii incendiilor de padure. In aceasta perioada, proprietarii de terenuri limitrofe…

- In perioada 25-26 mai 2019, a avut loc CONCURSUL NAȚIONAL ISCRATCH, ediția a-II-a, inclus in Calendarul Concursurilor Școlare, fara finanțare (Anexa 5 la OMEN nr. 3016/09.01.2019, pozitia 52). Concursul este un eveniment marca ,,Ferdinand I” organizat in colaborare cu Universitatea ,,Vasile Alecsandri”…