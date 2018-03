Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei solicita Ministerului Afacerilor Interne sa ia masuri imediate de remediere a situației și de obligare a autoritaților locale din Sfantu Gheorghe in vederea respectarii legii, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.Citeste si: Renate Weber…

- Amenzi pentru zgomotele mai mari de 35 de decibeli din locuinte Senatul a adoptat, in sedinta de astazi, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare…

- Atentie cu zgomotele! S-a schimbat pragul maxim admis in locuinte si institutii. Amenzile pentru depasiri Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite.…

- Propunerea legislativa de modificare a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, initiata de parlamentari USR, mai prevede introducerea in sarcina agentului constatator a obligatiei de a masura nivelul zgomotului…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fiind incluse mai multe amendamente pentru corectarea unor disfunctionalitati si…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de azi, la propunerea MDRAP, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform noului act normativ, in perioada 2018-2019 unitatile administrativ-teritoriale…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din România…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Legea prevede ca autoritatile administratiei publice locale din Romania pot aproba finantarea…

- Autoritatea Metropolitana de Transport București, institutie publica cu personalitate juridica care iși desfașoara activitatea in subordinea Ministerului Transporturilor, ar putea fi desfiintata, conform unui proiect de ordonanta lansat in dezbatere publica. De la data desfiintarii, atributiile AMTB…

- Campanie de verificare a muncii cu zilieri, derulata de ITM Teleorman in Economie / Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, va declanșa acțiuni de control, cu caracter inopinat, la beneficiarii la care se presteaza munca necalificata cu caracter ocazional, informeaza Inspectoratul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) publica tarifele de referința pentru polițele auto obligatorii (RCA), conform prevederilor Legii nr. 132/2017 și a Normei 22/2017 privind metodologia de calcul a acestora. Tarifele de referința au fost calculate, potrivit prevederilor legale, de o companie…

- PNL și PMP au atacat la CCR legea pentru inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic Rakoczi Ferenc din Targu Mureș. Partidele susțin ca legea incalca principiul separației puterilor in stat și cel al autonomiei locale. PNL și PMP au atacat la CCR legea pentru inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, informeaza agerpres.ro. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a declarat luni, ca intentioneaza sa genereze o serie de proiecte ce vizeaza „generatia Z” si familiile cu multi copii, punctul de plecare al acestor idei fiind rezultatele unui sondaj de opinie. „In viitorul apropiat voi initia o serie de intalniri…

- Zece primarii din judet au fost verificate de Corpul de control al Prefectului in anul 2017 in Politic / Pe parcursul anului trecut, prefectul judetului a dispus 14 actiuni de control la 10 unitati administrativ teritoriale din judet, respectiv: Cosmesti (3 controale), Vartoape (3 controale), Rasmiresti,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei considera ca modificarile aduse Legii administratiei publice locale incalca dispozitiile constitutionale privind principiul autonomiei locale, autoritatilor comunale si orasenesti, prefectului, precum si legii si principiul securitatii juridice.Potrivit unui…

- Curtea Constitutionala a Romaniei considera ca modificarile aduse Legii administratiei publice locale incalca dispozitiile constitutionale privind principiul autonomiei locale, autoritatilor comunale si orasenesti, prefectului, precum si legii si principiul securitatii juridice. Potrivit…

- CCR admite sesizarea privind Legea administratiei publice locale Președintele României, Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Curtea Constitutionala a admis astazi sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Luna trecuta,…

- Pana pe 25 mai, contribuabilii pot depune formularul 230 „Cerere privind destinația sumei pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”. Fiscul aradean a venit cu o serie de precizari in ceea ce privește modul in care trebuie depus formularul 230, intrucat in ultima perioada…

- Urmare intrarii in vigoare, incepand din data de 1 ianuarie 2018, a prevederilor OUG nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale și a prevederilor OUG nr. 116/2017 privind unele masuri bugetare precum și modificarea Legii nr. 263/2010 privind…

- In data de 22.01.2018, Primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice pe site-ul propriu proiectul de buget pe 2018 și anexele, conform Legii nr. 273/2006. Nici acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de maximum doua zile lucratoare de la supunerea spre consultare publica.…

- Parlamentarii francezi au votat pentru un articol emblematic intr-o noua lege care va oferi cetațenilor „dreptul de a face greșeli” in relațiile cu guvernul, fara a fi pedepsiți in mod automat, scrie AFP. Legea face parte din reformele pe care președintele Emmanuel Macron le-a promis in timpul campaniei…

- In baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informație și pentru o buna informare a opiniei publice, va solicit sa-mi raspundeți la urmatoarele intrebari: 1. Ce document sau act a stat la baza propunerii de realizare a albumului Ramnicu Valcea 10X10 ? 2. In calitate de beneficiar și conducator al…

- A intrat in vigoare Legea nr. 28/18.01.2018 pentru completarea Legii nr. 307 din 2006 privind apararea impotriva incendiilor, care impune afișarea panourilor de inștiințare asupra cladirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultura și turism, care nu dețin autorizație de securitate de incendiu.…

- A intrat in vigoare Legea nr. 28/18.01.2018 pentru completarea Legii nr. 307 din 2006 privind apararea impotriva incendiilor, care impune afișarea panourilor de inștiințare asupra cladirilor și spațiilor publice din categoria comerț, cultura și turism, care nu dețin autorizație de securitate de incendiu.…

- Urmare intrarii in vigoare, incepand din 1 ianuarie 2018, a prevederilor OUG nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale și a prevederilor OUG nr. 116/2017 privind unele masuri bugetare precum și modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul…

- Joi, 18 ianuarie 2018, primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice proiectul de buget pe 2018, conform Legii nr. 273/2006. Acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitoriul Oficial al Romaniei, Partea I. Bugetul…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Presedintele a trimis, joi, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea…

- Presedintele a trimis Curtii Constitutionale o sesizare asupra Legii pentru modificarea legii nr. 161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

- Legea transmisa la promulgare pe 30 decembrie are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 161/2003 in sensul eliminarii incompatibilitatii functiilor de deputat, senator, membru al Guvernului, prefect, subprefect, primar, viceprimar, primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti,…

- In luna martie, unele dintre salariile din sistemul medical vor crește semnificativ, iar cadrele didactice vor primi 20% in plus la salariu, potrivit Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Asta in contextul in care 1 ianuarie deja a adus unele majorari…

- Nota de fundamentare a proiectului precizeaza ca in Legea nr. 3/2018 - Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 sunt prevazute sume cu aceasta destinatie in valoare de 344,237 milioane lei. "Din aceasta suma vor fi asigurate maximum 59.527 locuri la tratament balnear, repartizate…

- Ar fi trebuit sa-și vada visul implinit, dar 128 de tineri din Timișoara, fericiții caștigatori ai unei competiții lansate de primarie, stau cu agoniseala de-o viața blocata in conturi. Ei ar fi trebuit sa primeasca deja terenuri gratuite pentru a-și construi case, imparțite de Primaria Timișoara in…

- Va prezentam raspunsurile Ministerului Muncii la unele dintre cele mai frecvente intrebari referitoare la salarizarea bugetarilor in anul 2018. Ministerul Muncii a publicat la finalul anului trecut o serie de clarificari referitoare la aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului…

- Seful statului a remis institutiei conduse de catre Valer Dorneanu o sesizare de neconstitutionalitate ce vizeaza Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Concret, Presedintia anunta, joi, ca este vorba despre actul normativ remis de Parlament Cotrocenilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, Curtea Constitutionala (CCR) in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local. Presedintele considera ca…

- Oamenii legii continua sa identifice rablele din Timișoara și in 2018. Spun ca verifica ce s-a intamplat cu cele pe care le-au gasit anul trecut și se pregatesc sa dispuna ridicarea lor, daca este cazul. In cursul anului 2017, polițiștii locali au primit 600 de sesizari cu privire la un numar…

- Deputatul Nicusor Dan a cerut, miercuri, Tribunalului Bucuresti sa suspende hotararea Consiliului General din 19 decembrie care prevede ca activitatea de taximetrie se va face, obligatoriu, printr-un dispecerat, afirmand ca daca Legea taximetriei nu interzice aplicatiile. "Sunt multe probleme…

- Primarul general al municipiului Chișinau își poate forma independent propriul cabinet, ca urmare a unor modificari la legislație publicate în ediția din 30 decembrie a Monitorului Oficial, transmite IPN. Cabinetul primarului general al municipiului Chișinau este o structura…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) va incepe dezvoltarea portalului dedicat informarii publice, aceasta fiind urmatoarea etapa in aplicarea Legii prevenirii, care a fost adoptata in Parlamentul Romaniei si promulgata de presedintele Romaniei in data de 22 decembrie…

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constituția Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin.(1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata,…

- Liberalii au depus, miercuri, la Curtea Constitutionala a României (CSM) sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317/2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si a legii privind

- Propunerea legislativa de modificare a Legii nr. 161 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost modificata in Camera…

- „Amendamentele pe care le-am depus la Legea educației fizice și sportului, au devenit lege! Miercuri, 13 decembrie 2017, in plenul Camerei Deputaților (camera decizionala), am votat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea si completarea Legii…