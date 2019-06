Stiri pe aceeasi tema

- Siguranța și securitatea locuitorilor din comuna Baru sunt prioritare pentru edili. Autoritațile locale deruleaza un proiect in valoare de 372.004 de lei care presupune “achiziționare și instalare echipamente pentru siguranța și securitatea comunitații locale din comuna Baru, județul Hunedoara”.…

- Peste 270 de unitati de procesare beneficiaza de finantare nerambursabila prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020, valoarea totala a celor 278 de proiecte contractate de catre Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale depasind 190 de milioane de euro. Conform unui comunicat remis,…

- Satul Valea Lupului din comuna Baru va beneficia de investiții de circa 7 milioane de lei. Autoritațile locale demareaza proiectul de extindere rețea de alimentare cu apa și extindere rețea de canalizare in satul Valea Lupului, proiect a carui valoare este de 6.859.603 lei. “Pentru realizarea…

- Autoritațile locale din comuna Beriu au in vedere modernizarea caminelor culturale din satele aparținatoare comunei. Este vorba de ”execuția lucrarilor de modernizare și dotare, camine culturale in comuna Beriu in cadrul proiectului ,,Modernizare și dotare camine culturale in satele Oraștioara de…

- Drumurile de acces agricole din localitațile Bretea Romana, Bațalar, Valceluța, Valcele, Valcelele Bune, Ganțaga și Maceu vor fi modernizate. Se cauta o firma de profil care sa realizeze execuția lucrarilor de modernizare a drumurilor de acces agricole din localitațile Bretea Romana, Bațalar, Valceluța,…

- In comuna Poiana Vadului au inceput in urma cu aproximativ doua saptamani lucrarile de modernizare a drumului comunal 137, lucrarile fiind realizate de S.C. Aria Construct S.R.L., din Alba Iulia, firma ce a caștigat in toamna, la licitație, execuția acestui proiect. Primarul Beniamin Toader a precizat…

- Primarul comunei Hoparta ne-a informat ca va trebui sa reia licitatia pentru lucrari de reabilitare drumuri și strazi in comuna in valoare de peste patru milioane de lei. Se pare ca explozia prețurilor manoperei ca urmare a OUG 114/2018 și in special cel al materialelor ar fi de vina ca firmele nu se…

- Primaria Comunei Limanu, judetul Constanta, a incheiat recent un contract de executie lucrari de "modernizare pietruire si asfaltare strazi in comuna Lumina, judetul Constanta ndash; Cartier Unitatea Militara". Societatea care se va ocupa de lucrari este Asfalt Dobrogea SRL.Descrierea contractuluiExecutie…