- Locuitorii din Galati au reactionat pe internet dupa ce au observat ca atmosfera a capatat o nuanta portocalie in cursul diminetii de vineri, 23 martie 2018, iar zapada are si ea aceasi culoare cu tenta spre caramiziu. Explicatia fenomenului este data de meteorologi.

- Locuitorilor din Cernavoda le fuge pamantul de sub picioare la propriu. Doua strazi din oras s-au surpat dupa ce zapezile cazute la inceput de martie s-au topit si s-au infiltrat in pamant. Situatia este atat de grava, incat cateva case risca acum sa se darame. Autoritatile ridica din umeri si spun…

- Pagubitii au reusit sa alunge animalele agresive abia dupa ce au pus mana pe bate si securi. In total, zece gaini si doi cocosi le-au cazut victime cainilor flamanzi. Daca Primaria nu va interveni, oamenii ameninta ca isi vor face singuri dreptate. Incidentul s-a petrecut acum cateva zile, insa cei…

- Ploile torentiale din ultimele zile au provocat inundatii in Romania. 71 de localitati din 15 judete au fost afectate. Circulatia rutiera pe mai multe segmente de drum national a fost deviata din cauza apei acumulate pe carosabil.

- Conform informatiilor meteo de marti, vremea va fi in general instabila, dar se va mentine calda. Cu toate acestea, valorile termice vor marca o usoara scadere fata de ziua precedenta in majoritatea regiunilor. Marti – 13 martie Astfel, in estul, sud-estul, centrul, nordul tarii si la munte, cerul va…

- Prognoza meteo pentru intervalul 13-15 martie. In urmatoarele trei zile, meteorologii anunța o vreme inchisa, cu ploi care vor avea și caracter de aversa și vor fi insoțite de descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, dar cu temperaturi de primavara. De altfel, Administratia…

- Meteorologii anunta ploi si instabilitate atmosferica incepand de luni, de la ora 16:00 si pana miercuri la ora 8:00, la inceput in veztul tarii, dupa care se vor extinde pe intreg teritoriul. „Interval de valabilitate: 12 martie, ora 16 – 14 martie, ora 08. Fenomene vizate: ploi moderate…

- Meteorologii de la ANM au emis o informare meteorologica de ploi puternice, care afecteazp o mare parte din țara.Avertismentul este valabil în perioada 12 martie, ora 16 .00– 14 martie, ora 08.00.În intervalul menționat temporar va ploua, la început în…

- Moscova se confrunta cu cea mai puternica furtuna de zapada din ultimii 68 de ani. Ninsorile abundente au inceput de noaptea trecuta si vor tine pina miine, potrivit meteorologilor. Autoritatile avertizeaza cetatenii sa fie atenti intrucit de pe streșinile cladirilor poate cadea zapada in orice moment.…

- In 1909 Consiliul Comunal Avrig a solicitat Ministerului Instrucțiunii Publice de la Budapesta aprobare și susținere pentru inființarea unei școli de agricultura unde tinerii din Avrig sa invețe "cele de trebuința fieștecaruia". Read More...

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat, joi, ca 14 elicoptere sunt pregatite de interventie pentru transportarea persoanelor care necesita urgent ingrijiri medicale, in zonele afectate de viscol si ninsori, mentionand ca zilele anterioare aeronavele nu s-au putut ridica de la sol din cauza vremii.…

- Pompierii Detasamentului Cernavoda au intervenit in aceasta dupa amiaza pentru actiuni de deszaperize in opt locuinte din Cernavoda, in care isi duc traiul in special vartnici care nu se mai pot gospodarii singuri. ...

- Un baiețel de patru ani din Rusia a murit dupa ce a ieșit in toiul nopții afara, unde temperatura inregistrata era de -20 de grade Celsius. Bogdan, un copil in varsta de patru ani care suferea de somnambulism, a ieșit afara din casa pe timpul nopții, purtand doar o pereche de pijamale subțiri, potrivit siberiantimes.com.…

- Autoritațile județene au fost nevoite sa inchida o serie de cai rutiere, care fusesera blocate de zapada viscolita ore in șir. Cursurile au fost suspendate in școlile din opt comune. Vremea nefavorabila se menține și astazi. Vasluiul traverseaza un episod de iarna autentica, iar autoritațile sunt in…

- Un nou val de ninsori s a abatut asupra judetului si municipiului Constanta. Din aceasta noapte a inceput din nou sa ninga semnificativ in judetul Constanta astfel ca autoritatile au decis sa inchida majoritatea drumurilor pentru ca acestea au devenit impracticabile si soferii risca sa ramana inzapeziti…

- Autoritațile avertizeaza ca dupa o scurta perioada de pauza, incepand cu orele 3.00 ale nopții de marți spre miercuri, un ciclon lovește zona de sud a Constanței. Un al doilea ciclon va lovi Romania chiar din cursul nopții de marți spre miercuri. Meteorologii sustin ca acesta se va face simtit in partea…

- Un copil de patru ani din Rusia a ieșit din casa in timpul nopții, unde temperatura era de -20 de grade Celsius și a adormit in zapada. Se pare ca baiatul era somnambul. Mama baiatului este cea care a facut descoperirea terifianta a doua zi, in jurul orei 6 dimineața. Mama…

- Autoritațile nu pot estima cand se va da drumul circulației pe Autostrada A2 din cauza viscolului și a ninsorii, dar romanii cred ca este doar rea-voința. Astfel ca au facut coada la intrarea pe Autostrada A2 dinspre București, in speranța redeschiderii drumului. Autoritațile au instituit Codul Portocaliu…

- Scolile, gradinitele si liceele din sistemul de stat vor fi inchise toata saptamana, din cauza vremii nefavorabile, a anuntat, marti, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, in cadrul Comandamentului de iarna. Conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie,…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, si pe DN22C si pe DN 2A, din cauza viscolului, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Astfel, incepand cu ora 20.00, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22C, intre Cernavoda…

- Autoritatile de la Roma au anuntat ca scolile din capitala vor fi inchise, luni, din cauza conditiilor meteo, unde zapada a ajuns deja la un strat de 4 centimetri, cel mai afectat fiind centrul orasului, dar si cateva periferii, relateaza site-ul agentiei de stiri ANSA.

- Iarna ași reintra în drepturi la sfârșitul lunii februarie. Meterologii au prognozat zile cu temperaturi scazute și ninsori, în toata țara. Pe mai multe drumuri din județul Constanța a început deja sa se așeze un strat de zapada. De altfel, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Codul galben de ninsoare a pus in mișcare Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, care s-a mișcat foarte bine, astfel ca nu au fost probleme majore. Ieri, doar cinci unitați de invațamant au avut suspendate cursurile pe perioada dimineții, iar șase localitați au ramas fara energie electrica,…

- Oamenii din comuna Bucov sunt disperati, mai ales ca nu este prima data cand se confrunta cu aceste probleme. Ploile abundente le-au dat batai de cap si anul trecut, iar acum gospodariile le-au fost din nou inundate. In unele case, apa a ajuns si la 30 de centimetri. Oamenii acuza autoritatile…

- Turnul Eiffel este inchis din cauza caderii masive de zapada și a ploii inghețate. Autoritațile au luat dechizia de a inchide aceasta atracție turistica deoarece nu poate fi asigurata...

- Accident in lanț in Emirate, produs din cauza ceții. 22 de oameni au fost raniti si 44 de masini au fost distruse. Accidentul s-a produs pe autostrada care face legatura intre Dubai si Abu Dhabi. Soferii au ignorat ceata deasa si au circulat cu viteza, asa ca impactul in lanț a fost inevitabil. Una…

- Autoritatile ar fi putut sa le vanda la licitatie, asa cum au mai facut-o, mai ales ca valoarea lor se apropia de 3 milioane de dolari. Dar au considerat ca bolizii s-ar putea intoarce la vechii proprietari, asa ca au preferat sa le calce cu buldozerul. La spectacol a asistat si presedintele Rodrigo…

- Stratul de zapada a ajuns luni la 43 centimetri, provocand anularea a 100 de zboruri pe aeroporturile din Moscova si ambuteiaje pe multe artere ale capitalei, in conditiile in care termometrele indicau o temperatura de -13 grade Celsius. "Este pentru prima data intr-o suta de ani cand avem atat de…

- Tabere de schi in statiunea Straja, Hunedoara Foto: Arhiva / pixabay.com Pe domeniul schiabil Straja din judetul Hunedoara sunt organizate mai multe tabere de schi, iar în aceasta vacanta intersemestriala sunt asteptati peste 200 de copii. Ce le-au pregatit organizatorii aflam de la…

- Doua orașe din sudul Marocului, aflate la porțile deșertului, sunt acoperite de o mantie alba, informeaza TVR. E un fenomen meteo extrem de rar, nu s-a mai intamplat așa ceva de 60 de ani. Imaginile acestea au facut inconjurul rețelelor de socializare. Iar localnicii, uimiți de peisaj, au…

- Locuitori din orasul rusesc Solnechny (nume ce se traduce prin "insorit") au fost filmati cand impingeau, pentru a scoate din zapada, un autobuz inter-orasenesc ce pleca spre orasul Saratov. Zapada a cazut neincetat, ceea ce a facut ca traficul sa fie aproape blocat in oras. Autoritatile locale din…

- Majoritatea tarilor din America Centrala au emis pentru marti atentionari in fata unei mase de aer rece venite din nordul continentului care va provoca rafale puternice de vant, ploi abundente si valuri de pana la 2 metri inaltime in zonele de coasta, relateaza EFE.Comisia permanenta de…

- Stapanul le-a abandonat, iar amenzile pe care le-a primit nu l-au facut sa-si schimbe atitudinea, informeaza Romania TV. Citeste si Profesoara acuzata ca ar fi agresat un elev. Politia si Inspectoratul Scolar ancheteaza cazul El continua sa isi lase animalele libere, chiar daca tot…

- Autoritațile din Turcia au arestat, marți, 91 de persoane, printre care și jurnaliști și politicieni, pentru ca ar fi facut comentarii nefavorabile puterii de la Ankara in legatura cu atacul din Siria, scrie Reuters. Turcia a arestat zeci de persoane peste noapte acuzandu-i de „raspandirea propagandei…

- In aceasta dimineata, IM Regia „Exdrupo" a inceput evacuarea zapezii de pe strazile orasului. Zapada adunata la marginea carosabilului este incarcata in masini de capacitate mare si transportata pe platourile intreprinderii municipale, de pe str. Varnita. Pe tot parcursul zilei, Regia „Exdrupo" va actiona…

- Suedia isi instruieste populatia cum sa reactioneze in caz de raboi. Tara pregaste o brosura care include informatii despre cum ar trebui sa reactioneze oamenii in cazul unui conflict armat, in contextul ingrijorarilor legate de amenintarea rusa, relateaza The Telegraph.

- Iarna pare sa-si fi intrat deplin in drepturi in Maramures. La Cavnic a inceput sa ninga inca din cursul zilei de joi, 18 ianuarie, iar in aceasta dimineata stratul de zapada depaseste peste 30 de centimetri. Primarul orasului a postat pe pagina personala de pe o retea de socializare un mesaj catre…

- Barbat gasit mort in zapada in aceasta dimineața, la Paulești, in județul Vrancea. Un localnic a descoperit in omat trupul inert și a sunat dupa ajutor la 112. Pompierii au fost direcționați in zona, dar și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Vrancea. Echipele de intervenție au…

- Strazile din capitala sunt practicabile pentru transport, iar autoritațile curața și trotuarele, și curțile blocurilor. Informația a fost anunțata de primarul general interimar din Chișinau, Silvia Radu. Potrivit ei, autoritațile au sporit efectivul muncitorilor și numarul de autospeciale pentru…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22 Fenomene vizate: precipitații insemnate cantitativ, predominant ninsori; intensificari ale vantului; Zone afectate: județele Suceava, Botoșani și zona de munte a județelor Neamț și Bacau In intervalul…

- Scolile si gradinitele din mai multe orase siberiene si-au închis portile din cauza unui ger deosebit de aspru.Temperaturile au atins în unele zone minus 62 de grade, valori neobisnuit de mici chiar si pentru o regiune unde iernile geroase sunt comune. În regiunea Iacutia,…

- Strada principala din orasul Balți testeaza nervii șoferilor. Autoritațile au inceput reparațiile, doar ca lucrarile au fost stopate. Responsabilii dau vina pe condițiile meteo nefavorabile.Așa arata cea mai aglomerata porțiune de drum de pe strada principala din oraș.

- Cel puțin 13 oameni și-au pierdut viața in sudul statului California, in urma unor alunecari de teren devastatoare. Oficialii locali au descris scena ca una de pe fronturile Primului Razboi Mondial, iar autoritațile au avertizat ca bilanțul ar putea sa creasca, in contextul in care cel puțin 20 de oameni…

- Cea mai ridicata temperatura s-a inregistrat la Penrith, in vestul zonei metropolitane Sydney. Ultima data cand in zona a fost inregistrat o temperatura mai ridicata, de 47,8 grade Celsius, a fost in anul 1939. Organizatorii turneului international de tenis de la Sydney au intrerupt meciurile in jurul…

- America de Nord era afectata miercuri de caderi de zapada record si de valuri de frig polare, conditii meteorologice extreme care ingrijoreaza autoritatile americane si canadiene, cel putin pe termen scurt, relateaza AFP. Orasul american Erie, nu departe de cascada Niagara si al carui…