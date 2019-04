Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara a gazduit, astazi, un eveniment organizat in premiera in zona de vest a țarii. Este vorba de prima intalnire sub titlul de Forumul aleșilor locali liberali din reședințele județelor din Regiunea 5 Vest, la care au participat Nicolae Robu, primarul Timișoarei, Gheorghe Falca, primarul Aradului,…

- Inclusiv microbistii din vestul tarii si-ar dori sa vada din nou nationala Romaniei la Campionatul Mondial de fotbal, in orice formula. La primele editii ale competitiei care mai tarziu avea sa cucereasca intreg mapamondul, osatura primei reprezentative era formata in principal din jucatori din Capitala…

- Dezvoltat dupa un concept ca la Palas, Openville va fi un mini-oras pozitionat in centrul Timisoarei, care va include cladiri de birouri, un parc, o parcare subterana, un nou cinema multiplex, restaurante, sali de evenimente, noi magazine si facilitati de petrecere a timpului liber. Proiectul se construieste…

- In extremitatea nord-estica a meleagurilor carasene, aproape de granita cu judetul Hunedoara, intr-o zona de o rara frumusete aflata pe drumul dintre Caransebes si Hateg, se afla o comuna alcatuita din patru sate, unde poluarea e un cuvant aproape necunoscut. La granita dintre Banat si Ardeal Satele…

- Mai sunt doar doua saptamani in care publicul se poate inscrie la cel mai mare eveniment de alergare in scop caritabil din vestul țarii. Participanții care platesc taxa de participare pana in 31 Martie 2019 vor susține finanțarea a 20 de proiecte pentru sanatate, educație, cultura, implicare civica.…

- Circulația este ingreunata astazi, la primele ore ale dimineții, in vestul țarii. Asta dupa ce un șofer de tir nu a observat sensul giratoriu aflat in fața sa, cațarandu-se pe el cu automarfarul. Incidentul s-a petrecut la ieșirea de pe VO Caransebeș, pe DN6, catre localitatea Jupa. Reprezentanții DRDP…

- Dupa trei ani de prezenta pe piata serviciilor medicale din Timisoara, reteaua de sanatate Regina Maria isi consolideaza prezenta in vestul tarii, prin preluarea furnizorilor de servicii de imagistica - centrele de radioimagistica dr. Birsasteanu si...

- In ciuda condițiilor meteorologice din ultimele zile, pe autostrazile și drumurile naționale din vestul țarii, care se afla in administrația DRDP Timișoara, se circula in condiții bune. La aceasta ora sunt semnalate precipitații sub forma de ninsori slabe doar in partea de vest a județelor Timiș și…