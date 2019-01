Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Statele Unite ale Americii sunt in alerta maxima, dupa ce un vortex polar ”fara precedent” a adus un val de aer extrem de rece și rafale puternice de vant in mai multe regiuni din SUA. Temperaturile au scazut pana la minus 48 de grade, iar un meteorolog avertizeaza ca gerul napraznic…

- Cea mai mare parte a Americii de Nord este afectata de un vortex polar, care aduce temperaturi foarte scazute. Este de asteptat ca orasul Chicago sa inregistreze una din cele mai scazute temperaturi ale sale din istorie, ajungand pana la minus 29 de grade Celsius.

- Temperaturile minime extreme și furtunile de zapada au facut mii de victime și au lasat cateva mii de locuințe fara alimentare cu energie electrica! Peste 100 de milioane de locuitori sunt afectati de ninsorile abundente si temperaturile scazute. Autoritatiile din New Jersey si Pennsylvania…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ninsori in urmatoarele zile, in Capitala, precizand ca stratul de zapada va ajunge la 6-10 cm. Temperaturile vor fi intre minus trei grade si un grad Celsius. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in noaptea de miercuri spre joi, in…

- Meteorologii anunța risc mare de avalanse in majoritatea masivelor montane, tempreraturi minime de - 23 de grade la munte, ninsori și vant. Stratul de zapada a depașit la Balea-Lac 170 de centimetri. Salvamontiștii au efective sporite pe munte pana la finalul vacanței școlare, scrie Mediafax.Potrivit…

- George H.W. Bush a murit, vineri, la locuinta lui din Texas, la varsta de 94 de ani. A fost cel de-al 41-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, avand un singur mandat, din 1989 pana in 1993. Drapelele americane vor fi coborate in berna pentru 30 de zile la Casa Alba si la ambasadele Statelor…

- Vremea din România se va afla, în urmatoarea luna si jumatate, în zona de confluenta a doi factori climatologici, respectiv furtunile din Oceanul Atlantic si Marea Mediterana, ce aduc valori termice mai ridicate si umezeala, si o masa de aer