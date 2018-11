Stratul de ozon se reface într-un ritm de 1%-3% pe deceniu (studiu ONU) Stratul de ozon care protejeaza viata de pe Terra de radiatiile solare cauzatoare de cancer se reface intr-un ritm de intre 1% - 3% pe deceniu, inversand astfel o tendinta periculoasa, manifestata timp de multi ani, ce semnala epuizarea graduala a acestui gaz din atmosfera terestra din cauza emisiilor de substante daunatoare, se afirma intr-un studiu realizat de ONU si dat publicitatii in cursul zilei de luni, informeaza Reuters.



O analiza pe patru ani a Protocolului de la Montreal, o interdictie din 1987 a gazelor industriale care distrug fragilul strat de ozon aflat la mare altitudine,…

Sursa articol: agerpres.ro

