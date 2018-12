Stratul de gheata al Groenlandei, in prezent cea mai importanta sursa de apa adaugata oceanelor, se topeste la niveluri fara precedent in epoca moderna, sustine un studiu publicat miercuri in revista Nature si citat de DPA. Topirea are loc in prezent la un volum cu 50% mai mare decat in timpul perioadei preindustriale si cu 33% mai mare decat in secolul XX, au descoperit oamenii de stiinta din universitatile americane si olandeze care au efectuat studiul. Stratul are in unele locuri o grosime de 1,6 km si contine suficienta gheata pentru a creste nivelul global al marii cu 7 metri. "Gheata Groenlandei…