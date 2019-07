Stiri pe aceeasi tema

- Circa 250.000 de manifestanti au cerut duminica, la Praga, demisia premierului Cehiei, Andrej Babis; cifrele comunicate de organizatorii protestelor nu au putut fi verificate independent, dar Reuters si DPA consemneaza ca a fost cel mai mare protest antiguvernamental al cehilor din ultimii 30 de…

- Circa 250.000 de manifestanti au cerut duminica, la Praga, demisia premierului Cehiei, Andrej Babis; cifrele comunicate de organizatorii protestelor nu au putut fi verificate independent, dar Reuters si DPA consemneaza ca a fost cel mai mare protest antiguvernamental al cehilor din ultimii 30 de…

- Amploarea semnificativa a protestelor din Hong Kong împotriva unei legi care ar permite extradarea în China continentala a reprezentat un moment de inspiratie pentru aceste vremuri marcate de o ascensiune a autoritarismului. Apoximativ 2 milioane de oameni au cerut sa li se asculte parerea…

- Multimiliardarul Babis, care conduce partidul populist ANO, a declarat agentiei CTK, preluata de DPA, ca nu crede ca se va ajunge la vot.Marti seara, la Praga este programata o noua manifestatie impotriva prim-ministrului; organizatorii se asteapta sa participe aproximativ 100.000 de persoane.…

- Un foc de arma tras accidental de un membru al garzii de corp a rasunat marți seara la Bruxelles la bordul avionului prim-ministrului ceh Andrej Babis, fara a provoca rani, au informat miercuri poliția și mass-media, potrivit La Libre, citat de Rador."Putem confirma un foc de arma accidental…

- Se vorbeste, de ceva vreme, prin targ despre deschiderea celui de al doilea magazin Dedeman in Arad. Desigur, in sustinerea si raspandirea acestui zvon sta si numarul mare – tot mai mare de la o zi la alta – al cumparatorilor care apeleaza la Dedeman pentru a se aproviziona cu materiale de constructii,…

- Fotografiile documentare din galeria Sputnik ne amintesc cât de important este sa pastram pacea. În aceste imagini rare vedem strazi distruse din orașele Leningrad, Paris, Londra, Kiev, și din Praga ocupata și luptele din România. În ajunul sarbatoririi Zilei…

- Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite…