Stratfor: Europa are în față un scrutin continental cu implicații naționale Europenii vor merge luna aceasta la urne pentru un vot continental ce va avea efecte puternice și în plan național. Între 23 și 26 mai toți membrii UE vor organiza scrutine pentru a alege parlamentari pentru PE. Și deși alegerile se vor concentra teoretic pe chestiuni continentale, voturile vor avea repercursiuni extrem de profunde și în politica interna. În unele cazuri, ele vor pecetlui soarta unor coaliții fragile de guvernare. În altele, vor coincide cu alegeri regionale și locale, dar și cu referendumuri. Oricum ar fi, alegerile vor modifica peisajul politic… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "În anul 2019, creșterea în Italia se îndreapta spre zero", a declarat ministrul Economiei, Giovanni Tria, la Festivalul de Economie Civila de la Florența, conform Il Giornale citat de Rador."Creșterea este necesara, dar nu suficienta, iar noi avem nevoie de…

- Timp de secole, orașul-port Triest din varful coastelor adriatice ale Italiei a fost o placa geografica turnanta intre imperii. Apoi, pentru aproape 70 de ani, steaua geopolitica a Triestului a palit și vechiul sau amestec de culturi central-europene s-a ofilit ca un ștrudel vechi intr-una din cafenelele…

- Miscarea 5 Stele (M5S), aflata la guvernare in Italia, a fost pusa miercuri in fata unui scandal penibil, dupa ce unul din politicienii ei de frunte de la Roma a fost arestat sub acuzatii de coruptie, relateaza dpa. Marcello De Vito, in varsta de 45 de ani, presedintele Consiliului municipal…

- Miscarea 5 Stele (M5S), aflata la guvernare in Italia, a fost pusa miercuri in fata unui scandal penibil, dupa ce unul din politicienii ei de frunte de la Roma a fost arestat sub acuzatii de coruptie, relateaza dpa preluata de Agerpres. Marcello De Vito, in varsta de 45 de ani, presedintele…

- Europenii vor sa-și dezvolte propria aparare deoarece se întreaba daca angajamentul Statelor Unite fața de NATO este "peren", a declarat luni, la Washington, ministrul francez al Apararii, Florence Parly, citat de AFP."Sunt îngrijorata personal de noțiunea potrivit…

- Președintele ucrainean, Petro Poroșenko, a declarat ca Ucraina se îndreapta în mod hotarât spre ​​NATO și continua sa dezvolte noi tipuri de armament, inclusiv rachete, scrie Korrespondent, citat de Rador."Ne îndreptam în mod hotarât spre Alianta. Avem…

- Italia nu intentioneaza sa se retraga din Uniunea Europeana, a dat asigurari vicepremierul Matteo Salvini, dupa ce un coleg din cadrul partidului Liga Nordului a evocat aceasta posibilitate, informeaza site-ul agentiei ANSA citat de Mediafax."Nu avem nicio intentie de a iesi din Europa, vrem…

- Conte a afirmat in interviul acordat cu doar o zi inainte sa se adreseze membrilor Parlamentului European, ca disputele cu UE privind bugetul italian si cu Franta privind miscarea „vestelor galbene" nu au afectat imaginea Italiei in Europa. Conte, avocat si profesor la Universitatea din Florenta, a…