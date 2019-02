Stratfor: Balcani: Proteste disparate mpărtășesc o revendicare comună pentru mai multă deschidere Țari balcanice care fie au aspirația de a se alatura intr-o buna zi Uniunii Europene, fie urmaresc atragerea de investiții straine au introdus in ultimele doua decenii reforme politice și economice. Cu toate acestea, o serie de manifestații de strada care au avut loc in ultimele luni indica faptul ca o proporție considerabila a cetațenilor unora dintre aceste țari considera ca trebuie facut și mai mult pentru ca guvernele lor sa devina mai transparente, potrivit Stratfor, citata de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

