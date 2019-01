Strategul PSD îl apără pe Lucian Isar, după atacul lui Dan Suciu: Să dai în cine nimerește... ”Sa dai in cine se nimerește, fara noima. Se raspunde unei solicitari printr-o acuza: "Ii asiguram pe cei care au facut postarea ca BNR este, desigur, foarte preocupata de cei care au credite, dar este la fel de preocupata și de cei 10 milioane de cetațeni care au depozite in banci. Ca dovada, dobanda de politica monetara este de 2,5 %, ca in SUA, și nu am mai schimbat-o de mai bine de jumatate de an. Analiștii fara nume, care vad leul la 2 lei și dobanda tot la 2%, se vede ca nu au lucrat niciodata cu piața și mai ales cu piețele internaționale, de vreme ce fac asemenea recomandari",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- ”Ii asiguram pe cei care au facut postarea ca BNR este, desigur, foarte preocupata de cei care au credite, dar este la fel de preocupata și de cei 10 milioane de cetațeni care au depozite in banci. Ca dovada, dobanda de politica monetara este de 2,5 %, ca in SUA, și nu am mai schimbat-o de mai bine…

- Pe fondul cresterii explozive a cursului euro/leu in ultima perioada, cu efecte majore asupra preturilor si a ratelor la banci ale romanilor, PSD a inceput o campanie prin care da vina pe BNR pentru aceasta situatie. "Solicitam BNR sa isi faca datoria!" este mesajul postat vineri pe contul…

- Euro se vinde, joi, si cu peste 4,85 lei la bancile comerciale din Romania, iar, pe piata interbancara, a ramas peste nivelul de 4,76 lei. La cele mai mari banci comerciale din Romania, euro se vinde, joi, si cu peste 4,85 lei. Astfel, Banca Comerciala Romana (BCR) vinde euro cu…

- Consiliul general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențiala (CNSM), din care fac parte reprezentanți ai BNR, ai guvernului și ai ASF, va avea loc pe 4 februarie, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale.

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca deprecierea actuala a leului in fata euro este una premeditata de catre coalitia PSD - ALDE, astfel incat de situatie sa profite speculatorii si Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa fie nevoita sa isi vanda ieftin aurul din rezerva. "Urmeaza atacul speculativ…

- Leul continua sa piarda teren in fata monedei europene. Euro creste si vineri si incheie saptamana la un nou maxim istoric. Potrivit cursului valutar anuntat de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat vineri la 4,6782 lei/unitate, in crestere cu 0,04 %. Si dolarul s-a apreciat…

- ”Cine ma cunoaste cat de cat stie ca mereu am cerut ratiune echilibru viziune dialog. Am zis mereu nu reactiilor de moment nu frustrarilor nu patimei politice. Nu o sa ma vedeti pe mine scriind vreo jignire sau injuratura la adresa cuiva. Vad diverse derapaje emotional/ hormonale care injura si jignesc…

- “Ordonanța” lui Teodorovici nu va trece in forma propusa, considera economistul Lucian Isar, precizand ca acest proiect este doar un subiect de negociere cu “patronii” industriilor gen Isarescu, cu lobby-isti, moguli și alte categorii interesate, informeaza financialintelligence.ro.In opinia…