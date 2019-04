Noi recorduri de viteză surprinse de radare în vestul ţării

Zilele trecute pe DN 6 polițiștii cărășeni au surprins cu ajutorul radarelor mai mulți șoferi ce au călcat exesiv pedala de accelerație. Astfel, un bărbat... The post Noi recorduri de viteză surprinse de radare în vestul ţării appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]