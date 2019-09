Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost bagata in șah de Klaus Iohannis, care a refuzat numirea unor noi miniștri, dupa demisiile celor din ALDE. In acest context, aproximativ 10.000 de salariați ai ministerelor care erau in subordinea demisionarilor din ALDE au ramas fara lefuri, pentru ca miniștrii nu au lasat,…

- "Am intervenit la Secretariatul General al Guvernului sa se gaseasca o solutie, pentru ca doamna ministru (fostul ministru al Mediului, Gratiela Gavrilescu - n. r.) cand a plecat, si cu domnul Anton (fostul ministru al Energiei, Anton Anton - n. r.) nu au lasat inlocuitori sub ordin de ministru,…

- Cozmin Gușa, patronul Realitatea TV, a primit propunerea de a reveni in PSD din partea Vioricai Dancila, anunța B1 Tv, care citeaza surse G4Media. Gușa, care a fost secretar general al PSD intre 2001 și 2003 in timpul guvernarii Nastase, a confirmat, pentru sursa citata, ca a fost ofertat de mai…

- Prim-ministrul Boris Johnson a fost clar, in cazul in care parlamentarii decid sa voteze impotriva Guvernului sau, marți, atunci cetațenii britanici vor trebui sa decida cine va negocia cu Uniunea Europeana in urma unor alegeri, a anunțat purtatorul de cuvant al acestuia, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- PNL nu va depune rapid motiune de cenzura, ci va astepta mai intai ca Viorica Dancila sa vina in Parlament pentru votul de restructurare a Guvernului. Insa Dancila va trage de timp pana la startul campaniei electorale, cand PNL va avea interesul sa se mobilizeze pentru Klaus Iohannis, nu sa tranteasca…

- Traian Basescu a comentat, la Realitatea TV, situația premierului Viorica Dancila, in relația cu președintele Klaus Iohannis. "Guvernul nu poate fi schimbat daca nu a obținut votul la o remaniere. Daca va fi o propunere de remaniere care nu trece, Guvernul nu are decat sa revina cu o noua…

- Lansarea candidaturii Vioricai Dancila în cursa prezidențiala a fost pregatita de echipa de consultanți coordonata de Anton Pisaroglu și de cea formata la Secretariatul General al PSD. Au contribuit și organizațiile de tineret și cele de seniori.Spre deosebire de lansarea grandioasa a…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si-a intrerupt programul politic pe care il avea sambata in judetul Bacau si a revenit la Bucuresti, unde ar urma sa aiba loc o sedinta extraordinara a Guvernului pe tema cazului de la Caracal, potrivit Agerpres.