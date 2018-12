Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo se zbate pe locul 11 in Liga 1 Betano, 22 de puncte, si obiectivul lui Rednic, ca echipa sa se califice in play-off, e aproape imposibil de atins. Dar, fostul mare atacant al ros-albilor Florin Raducioiu stie cum clubul sau de suflet isi poate reveni, urmand ca in doi-trei ani...

- Tehnicianul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a declarat ca este posibil ca formatia sa sa aiba nevoie sa acumuleze in total 105 puncte pentru a castiga Premier League in acest sezon, relateaza Sky Sports.“Pana acum este un sezon special. 48 de puncte inainte de Craciun este o nebunie. Dar…

- "Sa dea 100.000 de euro Becali, iar eu dau 10.000 pentru calificare in play-off. Dar cu o condiție: banii sa mearga la un adapost de caini. Și mai fac un pariu cu el. Eu spun ca FCSB nu va caștiga campionatul. Fac pariu ca nu va lua campionatul", a spus Mircea Rednic astazi in conferința de presa…

- Oficialii Astrei Giurgiu iși mențin decizia de a fixa prețuri mari la bilete pentru duelul de joi cu Dinamo. Suporterii oaspeților vor trebui sa plateasca 50 de lei pentru un tichet, un preț neobișnuit de ridicat pentru meciurile din Romania. Contactat de GSP.ro, Dani Coman, președintele Astrei Giurgiu,…

- Mircea Rednic a mai luat la ținta un jucator. Dupa ce i-a criticat pe Katsikas și Penedo, la conferința de presa antrenorul a pus tunurile pe un alt strain. Pare a fi vorba despre croatul Tomislav Gomelt, care ar caștiga 155.000 de euro pe an la Dinamo. "Exista un jucator la Dinamo care joaca, nu joaca,…

- Laurențiu Dinița, fostul antrenor al lui Dinamo U19, povestește de ce a plecat de la formația roș-alba, deși a caștigat o Cupa a Romaniei la juniori. "Mi s-a propus prelungirea, dar eu n-am vrut sa mai raman. Am avut mai multe probleme inaintea finalei Cupei cu Viitorul. Vreo cinci jucatori au plecat…

- Filipe Teixeira are 38 de ani, dar a fost unul dintre remarcații derby-ului de aseara, dintre Dinamo și FCSB, terminat la egalitate, 1-1. Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca sponsorul lui FCSB, City Insurance, a cerut ca portughezului sa-i fie prelungit contractul. Mai mult, chiar ei vor plati…

- La conferința de presa desfașurata astazi, Giga Hagi a surprins, declarand ca Dinamo se numara printre echipele cu un lot bun, alaturand formația din Ștefan cel Mare celor de pretendente la titlul, CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova. "Campionatul pare mai echilibrat, dar eu am spus de fiecare data in ultimii…