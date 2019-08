Strategia privind rețelele de distribuție a energiei electrice Costurile pentru retele electrice includ proiectele de interconectare si de dezvoltare a retelei prevazute in Planul de Dezvoltare al Transelectrica pentru 2016-2025 si continuarea acestuia pana in 2030, precum si nivelul estimat al investitiilor in retele de distributie. Investitiile includ echipamente si tehnologii ce fac tranzitia catre "retelele inteligente" cu comunicare bidirectionala, cu gestiune eficace si cu flexibilitate mai mare in operare.



