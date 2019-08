Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii in cazul Caracal urmaresc o noua pista indicata de Gheorghe Dinca in incercarea de a elucida una din crimele pe care barbatul le-a recunoscut. Anchetatorii ar fi gasit astazi, in a patra zi de cercetari amanuntite, ramasite umane intr-o padure de la marginea orasului Caracal, la mica distanta…

- Au aparut noi informații despre modul barbar in care Gheorghe Dinca le-ar fi luat viața celor doua fete. Potrivit unor surse, Dinca le-a povestit anchetatorilor cum s-a intamplat totul și la ce metode a recurs pentru a scapa de trupurile Alexandrei și Luizei. Criminaliștii fac noi investigații in…

- Gheorghe Dinca, ucigașul din Caracal, a spus anchetatorilor, la audierile de sambata, ca a folosit pentru creșterea temperaturii, in butoiul in care a ars cadavrul, vaselina și carton bitumat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Legat de cadavrul Luizei, susține ca l-a aruncat in Dunare.Citește…

- Rasturnare de situație in cazul lui Gheorghe Dinca. Barbatul acuzat ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente disparute in Caracal, ar fi fost adus la Spitalul Jilava pentru alte motive decat analizele medicale.

- Cazul de la Caracal va fi preluat de procurorii de la DIICOT Bucuresti, avand in vedere complexitatea acestuia si emotia pe care a generat-o. Pana acum, ancheta a fost derulata de procurorii antimafia de la Craiova. Anchetatorii nu au, pana acum, probe care sa ateste moartea celor doua fete, Luiza si…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX Gherorghe Dinca a recunoscut ca le omorat pe cele doua fete, Alexandra si Luiza. Criminalul…