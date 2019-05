Ilie Nastase și Anghel Iordanescu, primii doi candidați pe lista UNPR la alegerile europarlamentare, au transmis vineri ca partidul i-a „bagat in ședința” și le-a cerut sa vina cu idei pentru a genera „o emoție puternica” inainte de scrutinul de duminica. In mesajul semnat „Ilie și Puiu”, UNPR-iștii spun ca vor merge contra curentului pentru ca ei nu nasc emoții la comanda.

Postarea este insoțita de o melodie renumita a lui Frank Sinatra - My way - in care solistul spune ca a facut in viața lucrurile in felul sau.

„SIMPLITATE - FARA EMOTIE - LA FINAL SI LA UN NOU INCEPUT DE DRUM.…