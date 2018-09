Strategia energetica: Romania va ramane fara gaze peste 14 ani, daca nu vor fi extrase zacamintele din Marea Neagra

Stiri pe aceeasi tema

- 'Pentru a evita cresterea semnificativa a dependentei de importuri, chiar daca acestea vor fi disponibile din surse si prin rute alternative, este necesara dezvoltarea zacamintelor offshore descoperite in ultimii ani in Marea Neagra. Aceasta este o conditie sine-qua-non pentru a putea miza pe gazul…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele sase luni ale anului in curs, 2,05 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 9,3% (209.400 tep), mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza…

- Romania a importat, in primele sase luni din 2018, o cantitate de titei de circa 4,18 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 861.400 tep (26%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia…

- Ziua Marinei Romane va fi marcata, in premiera, in sapte orase din tara - Constanta, Galati, Mangalia, Tulcea, Braila, Bucuresti si Cernavoda, a anuntat, joi, printr-un comunicat de presa, Statul Major...

- Pretul gazelor naturale pentru clientii casnici va creste, incepand cu data de 1 august 2018, cu 5,83%, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei printr-un comunicat. ”Avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor reflectate…

- Legea exploatarii resurselor offshore a provocat, de la adoptare, discuții in contradictoriu, axate in special pe aspectele legate de fiscalitate. Personal, consider ca forma in care legea a fost votata reflecta atenția deosebita care i-a fost acordata acestui aspect al fiscalitații, dar ar fi eronat…

- Ministerul Finantelor propune plafonarea la 55 lei/Mwh a pretului gazelor naturale din productia interna la producatori pana la data de 30 iunie 2021, afirmand ca o astfel de masura este necesara pentru "eliminarea efectelor negative asupra consumatorilor casnici, avand in vedere ca dupa 1 aprilie 2017…

- Romania a importat, in primele cinci luni din 2018, o cantitate de titei de peste 3,46 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 620.100 tep (21,8%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES…