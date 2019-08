Stiri pe aceeasi tema

- In primele sase luni valoarea vanzarilor companiei a fost de 167 milioane lei, in crestere cu 1% comparativ cu aceeasi perioada din 2018. Produsele cu prescriptie medicala au reprezentat 80,8% din totalul vanzarilor valorice (135 milioane lei), iar cele fara prescriptie medicala (OTC) 19,2%…

- Operatorul Regional de apa si canalizare VITAL S.A. deruleaza proiectul „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Maramures, in perioada 2014 -2020”, Cod SMIS 2014+ 123224,…

- Productia interna de titei a fost, in perioada mentionata, de 1,38 milioane tep, cu 0,5% (7.600 tep) sub cea din perioada ianuarie-mai 2018. Conform proiectului Strategiei Energetice a Romaniei, productia de titei din Romania se afla pe o panta descendenta, cu un nivel de inlocuire a rezervelor subunitar,…

- Strategia 5G pentru Romania a fost aprobata, joi, prin Hotarare de Guvern, in sedinta Executivului, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, conform unui comunicat al MCSI. "Guvernul isi propune un program ambitios de implementare a noii generatii tehnologice in comunicatiile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta marti sesizarile PNL si USR, dar si pe cea a presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii pentru elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung "Romania 2040". * Seful statului sustinea, in sesizarea transmisa CCR, ca, ''prin…

- Cresterea importurilor de gaze, ca urmare a faptului ca pretul de productie interna pentru agentii economici a devenit mai mare, nu reprezinta o problema, a declarat, marti, ministrul roman al Energiei, Anton Anton, in cadrul unei conferinte de profil. El a fost intrebat cum comenteaza situatia…

- Ministerul Sanatatii si OMS au lansat Planul-cadru național pentru controlul hepatitelor virale in Romania, pentru perioada 2019-2030. Ministerul Sanatații, in colaborare cu Organizația Mondiala a Sanatați, a lansat azi Planul-cadru național pentru controlul hepatitelor virale in Romania, pentru perioada…