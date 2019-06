Stiri pe aceeasi tema

- Strategia pentru regiunea Dunarii reprezinta prima initiativa de amploare a Romaniei la nivelul Uniunii Europene (UE), a declarat, joi, Melania-Gabriela Ciot, secretar de stat pentru afaceri europene in cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), la Forumul anual al Strategiei UE pentru Regiunea…

- Un numar de 201 proiecte au fost depuse pana in prezent in cadrul strategiei dedicata regiunii Dunarii, prin cele 8 apeluri de proiecte in valoare alocata de 438 de milioane de euro, a declarat, joi, vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, la Forumul…

- Proiectul SUERD a intrat in prima faza de revizuire si sunt necesare investitii targetate, bine gandite si structuri de business foarte clare, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea, la Forumul anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea…

- Statele membre se lupta de ani buni sa aiba strategii macroregionale, dar de fapt acestea nu au proiecte comune, transnationale, ceea ce mi se pare ciudat, a declarat, joi, la Forumul anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD), organizat la Palatul Parlamentului, Comisarul…

- Este important sa investim in dezvoltarea integrata transnationala in tarile conectate de Dunare, astfel de strategii oferind posibilitati de finantare regiunilor respective si, mai ales, legitimitate, a afirmat, joi, ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, la Forumul anual al Strategiei Uniunii…

- Ministerul Justiției organizeaza, in perioada 26-28 iunie 2019, la Palatul Parlamentului, in contextul Președinției Romaniei la Consiliului Uniunii Europene, cea de-a 52-a reuniune plenara a Rețelei Judiciare Europene. Pe agenda reuniunii se afla teme de interes practic pentru punctele de contact ale…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, participa joi la cel de-al VIII-lea Forum anual al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD), organizat la Palatul Parlamentului, de Ministerul Afacerilor Externe, alaturi de Comisia Europeana si Programul Transnational…

- Noua Strategie a Dunarii ar trebui sa fie mai "legata de viitorul cadru financiar", pentru ca proiectele sa fie mai usor finantate din fonduri europene, a declarat, luni, coordonatorul national al Biroului pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD) in Romania, Radu Gorincioi. …