Simona Halep, invinsa de nemtoaica Angelique Kerber in sferturile de la Eastbourne

Simona Halep 27 de ani, 7 WTA n a avut prea multe sanse in fata lui Angelique Kerber 31 de ani, 5 WTA . Nemtoaica a prins o zi de exceptie si s a impus in duelul din sferturi de la Eastbourne cu 6 4, 6 3, in cea de a 11 a confruntare directa… [citeste mai departe]