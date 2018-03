Stiri pe aceeasi tema

- UN PLAN REUSIT PE HARTIE … Rromii barladeni vor face parte dintr-un plan de incluziune lansat la nivel national si care, cel putin la Barlad, a fost facut doar pe hartie! Consilierii barladeni au aprobat ieri planul de masuri privind incluziunea rromilor, plan solicitat de prefectul judetului Vaslui,…

- Esti asistent manager? Asociat intr-o companie? Vice-presedinte care beneficiaza de vacante fara limita? Nici nu conteaza prea mult. Nu este important la ce nivel esti in cariera, pentru ca indiferent de stadiul in care te afli poti mereu sa obtii mai mult. 0 0 0 0 0 0

- Fiind o sursa importanta de acizi grasi esentiali, acesta ajuta la reglarea nivelului colesterolului, stimuleaza activitatea organelor corporale și astfel te ajuta sa te bucuri de o viața sanatoasa alaturi de cei dragi. Samburele de avocado conține 70% din intreaga cantitate de antioxidanți,…

- Institutul Internațional de Gastronomie, Cultura, Arte și Turism (IGCAT) – instituția ce coordoneaza Platforma Regiunilor Gastronomice Europene – a anunțat finanțarea de catre Comisia Europeana prin programul INTERREG a unui proiect ce implica mai multe regiuni care au purtat sau vor purta titlul…

- “Imi fac temele mai tarziu”, “imi aranjez ghiozdanul mai tarziu”. De cate ori n-ati auzit asta din gura copiilor? Copiii, ca si unii dintre noi, adultii, ar amana responsabiliatile ce le revin la nesfarsit. Iar procesul amanarii intentionate a lucrurilor ce trebuie duse la indeplinire se numeste procrastinare.

- Deputatul social-democrat Adrian Todor arata cum Gheorghe Falca nu mai vrea transparenta la achizitiile publice. Edilul Falca, a pornit o adevarata cruciada impotriva legii achizițiilor publice. Falca a susținut, intr-o emisiune TV, ca Romania ar trebui sa adopte modelul Estoniei, unde lucrarile pentru…

- Liviu Dragnea s-a rugat de noi sa o numim pe Laura Codruta Kovesi la DNA pentru a-l ajuta in Dosarul Referendumului, sustine fostul premier Victor Ponta, declaratia venind dupa ce marti seata Dragnea a spus ca sefii DIICOT si DNA au fost pusi de SRI.

- "Suntem oameni seriosi si stim foarte bine ce avem de facut. Va candida doar unul. Ne-am facut o strategie foarte buna", a sustinut Banicioiu aflat alaturi de Ecaterina Andronescu. La aceasta ora, dupa discursul de o ora si jumatate al lui Liviu Dragnea si dupa discursul premierului Viorica Dancila,…

- Cu ajutorul vedetei si a specialistilor din saloanele Silhouette, șapte femei din toata țara iși vor transforma radical stilul de viața in urmatoarele trei luni. Mii de femei din toata țara s-au inscris in preselecțiile campaniei “Nu exista nu se poate”, lansata de Andreea Marin și Top Line, in dorința…

- Strategia energetica a Romaniei prevede realizarea reactoarelor nucleare 3 si 4, a hidrocentralei de la Tarnita si un nou grup la termocentrala Rovinari, iar digitalizarea este vitala in vremuri care...

- Fiica lui Ion Tiriac si fiica Ritei Muresan si-au dat mana pentru organizarea Bucharest Charity Fashion Show. Gloria Muresan si Ioana Tiriac Cum martie este prin excelenta luna dedicata tuturor femeilor, Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria readuce in prim-plan programul „Ajuta o mama sa se ridice…

- Comentariu de Ciprian Pop SUA este din ce in ce mai nedisimulata in aroganța sa de a face lumea sa-i serveasca propriile interese. Un exemplu tipic este raportul "Strategia naționala de securitate", prezentat de Președintele american Trump la sfarșitul anului trecut. In raport, Trump a stabilit patru…

- Ioan Valeriu Achiriloaie (27 de ani), unul dintre cei mai buni schiori ai Romaniei, a avut parte de o surpriza neplacuta inainte de Jocurile Olimpice de La PeyongChang 2018: a fost scos de pe lista de participanti in ultima clipa, din cauza unei erori a Federatiei Romane de Schi si Biatlon. El a…

- Merisoarele te ajuta sa slabesi, dar fac minuni si pentru inima si creier Originare din America de Nord, merisoarele imbunatatesc metabolismul si sistemul digestiv, iar asta te va ajuta sa slabesti. Merisoare - Beneficii pentru sanatate Trateaza infectiile urinare Sucul de merisoare contine…

- Noua Strategie nationala de dezvoltare „Moldova 2030” va fi transmisa Parlamentului spre aprobare la sfarsit de martie. Strategia trebuie sa fie centrata pe oameni, sa inglobeze agenda de Integrare Europeana, sa includa un sistem robust de monitorizare si evaluare si sa serveasca drept ancora in formarea…

- Recent, neurologii americani au facut o descoperire uriașa. Aceștia au depistat celulele anxietații, ce alcatuiesc zona cerebrala in care se formeaza starile noastre de neliniște. Descoperirea ar putea ajuta mii de oameni prin realizarea unor tratamente corespunzatoare destinate acestor tulburari.

- Deutsche Bank si Barclays, doi dintre cei mai mari creditori europeni, ar putea avea in continuare probleme chiar daca si-ar imbunatati castigurile dobandite in urma investitiilor cu 50% anul acesta, subliniaza o analiza realizata de Goldman Sachs Group, potrivit Bloomberg. Deutsche Bank…

- Strategia de dezvoltare a orasului in urmatoarea perioada include si modernizarea celei mai mari baze sportive din judet, Stadionul “Gloria”. Primaria a cuprins in bugetul pentru anul in curs sume importante pentru a reda vechii arene din Crang o parte din stralucirea de altadata. Cel mai important…

- Acești hidrați de carbon nedigerabili constituie componenta unei diete sanatoase, bogata in fructe, legume, fasole, linte, cereale integrale, semințe. Dietele cu un conținut bogat de fibre intrețin sanatatea aparatului digestiv, ajuta la evitarea apariției cancerului de intestin, a diabetului zaharat…

- Strategia naționala de dezvoltare „Moldova 2030” trebuie elaborata inainte de 31 martie 2018, iar pina la data de 30 aprilie a acestui an ea trebuie prezentata Guvernului spre aprobare. Acest fapt este prevazut de o dispoziție corespunzatoare semnata de catre prim-ministrul Pavel Filip, care a inițiat…

- In functie de mediul in care ne nastem si traim, in functie de experientele noastre de viata si de modul in care le integram, ne costruim de-a lungul timpului o norma de conduita, un cod moral propriu, mai mult sau mai putin asemanator cu al celorlalti. Printre acestea, vinovatia este acel sentiment…

- La Timișoara va avea loc o cursa impotriva cancerului. La Timotion se alearga, printre alte proiecte care sunt sprijinite, și pentru copiii care lupta cu cancerul. Asociația Little People Romania intra și in acest an in cursa.

- UPC Romania, parte a grupului Liberty Global, si-a majorat anul trecut veniturile cu 6,5%, la 734 milioane lei, si a ajuns la pragul de 2,4 milioane abonamente (RGU), inregistrand cresteri pe toate segmentele de business, determinate in principal de extinderea ariei de acoperire a serviciilor si…

- Sute de oamenii au facut donatii pentru a ajuta la repatrierea trupului romanului care a murit strivit de un copac weekendul trecut in Malta. Banii stransi o vor ajuta si pe sotia barbatului, care a ramas singura cu doi copii mici. Printre donatori s-a numarat atat presedinta Maltei, cat si o companie…

- Unul dintre cele mai bune trucuri atunci cand vine vorba de silueta ta este sa ai grija la lichidele pe care le consumi. Și aici ne referim bineințeles și la cantitatea de cafea consumata. Limiteaza-te la o simpla ceașca dimineața, eventual fara lapte și zahar. Evita pe cat posibil bauturile…

- Zodia Cainelui este cea care guverneaza noul an chinezesc, care va incepe la Luna noua din 16 februarie. Elementul primordial va fi Pamantul și toate zodiile chinezești care sunt nascute in anii de Pamant vor fi favorizate de astre. Dar, din tot zodiacul, Cainele va oferi toate șansele și influența…

- Pentru a avea o greutate normala și a va simți energic, micul dejun nu trebuie sarit, potrivit doctorulzilei.ro E bine sa conțina proteine, fibre și grasimi. Din pcate, mulți se îndreapta spre cereale, produse de panificație, pâine prajita sau baghete ori tot felul de carbohidrați…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta publicarea de catre Comisia Europeana a Strategiei privind "O perspectiva credibila de aderare pentru Balcanii de Vest si un angajament sporit al UE in regiune" si apreciaza ca acest demers este "o investitie strategica intr-o Europa stabila", informeaza MAE intr-un…

- Raionul Soroca din Republica Moldova și raionul Iampol din Ucraina vor dezvolta turismul rural cu sprijinul Uniunii Europene prin cooperare transfrontaliera. Informația a fost comunicata de catre mass-media din Ucraina, care a menționat ca a fost lansat proiectul „Turismul rural – un pas sigur pentru…

- Iata 6 mituri care va impiedica sa aveti rezultatele dorite. Este foarte important sa le cititi si sa va asigurati ca nu veti mai repeta greseala de a le crede adevarate. Cura de slabire # 1. Cu cat mai mai multe exercitii fizice cu atat mai bine Stii foarte bine ca nimic nu este mai…

- Un credit de nevoi personale este util in multe situații. Mașina este un bun personal care necesita reparatii și imbunatațiri pentru a funcționa in condiții optime pentru un timp cat mai indelungat, iar un credit rapid poate fi foarte soluția prin care sa obții banii necesari pentru a o intreține.

- Acest verset este una dintre cele mai frumoase alocutiuni pe care le cunoastem din Sfanta Evanghelie. Este vorba despre stapanul unui serv, care vine la Iisus cu rugamintea de a-i vindeca sluga. Nu era iudeu. Mantuitorul il intreaba: „Crezi tu ca pot sa fac eu asta?". Iar el ...

- Miercuri seara, la ora 19:40, Politia Municipiului Baia Marea a fost sesizata cu privire la comiterea unui furt dintr-un autoturism. Un baimarean a reclamat faptul ca o persoana necunoscuta i-a sustras din autoturismul parcat pe strada Progresului din municipiu o geanta in care se aflau acte personale,…

- Comisarul european Corina Crețu a avut o intrevedere cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria pentru a discuta tematica fondurilor europene. Comisarul a felicitat-o pe Viorica Dancila, noul prim-ministru al Guvernului Romaniei și a reafirmat deschiderea Comisiei Europene pentru a ajuta Romania…

- Situatiile de criza aparute din senin sau certurile in toata regula pot gasi o rezolvare prin schimbarea unghiului clasic de abordare. Daca pana de curand am tot incercat sa rezolvam divergentele prin comunicarea cu ceilalti, cunoscutul psiholog Lenke Iuhos considera ca varianta optima este intai de…

- Propunerea a venit din partea BNR, iar Custodele Coroanei admite ca, mai intai, trebuie gasit in arhive inventarul podoabelor trimise la Moscova de strabunica Majestații Sale. Familia Regala a vizitat astazi reverva de aur a Bancii Nationale a Romaniei.

- Un robot manevrat de inteligenta artificiala a descoperit ca un compus comun al pastei de dinti ar putea fi utilizat pentru realizarea unui medicament impotriva parazitilor ce provoaca malaria.

- Strategia PSD Cluj pentru posturi in Guvernul Dancila, tinuta la secret Liderul interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, tine secreta strategia pentru obtinerea unor posturi in viitorul guvern. Horia Nasra a declarat pentru ZIUA de CLUJ ca de-abia vineri, în ziua sedintei decisive,…

- Deși pare o gluma, exista persoane care sunt alergice la frig, iar simptomele acestei afecțiuni debuteaza imediat cum pielea a fost expusa la temperaturi scazute. Atunci când pielea este expusa la temperaturi scazute atât ale aerului cât și ale apei încep sa…

- Colega noastra, Simona, ne-a spus ce reprezinta rujul pentru ea. Și ne-a placut ce-am aflat! Ajuta-ne sa adunam cu ajutorul imaginilor ”1 MILION DE POVEȘTI DESPRE TINE”! Actualizam zilnic mozaicul din pagina concursului AVON cu ajutorul imaginilor noi pe care le primim și construim impreuna un tablou…

- 500 de euro spaga pentru un loc de parcare in Bucuresti! Este pretul de la care incepe negocierea cu angajatii primariilor, daca vreti un spatiu de parcare pe domeniul public. Au demonstrat-o reporterii Observator, care au filmat cu o camera ascunsa cum functioneaza mafia parcarilor.

- Lamaia este cunoscuta pentru gustul sau acrisor, bogat in vitamina C. Consumul de lamaie ajuta in tratamentul infectiilor gatului, indigestiei, constipatiei, problemelor dentare, febrei, hemoragiilor interne, reumatismului, arsurilor, excesului de greutate, problemelor parului, tulburarilor respiratorii,…

- Casatoria Oanei Roman cu Marius Elisei a fost presarata de multe probleme, iar la inceputul anului trecut au fost la un pas sa divorteze. Au depasit, din fericire, acele clipe si acum se iubesc mai mult ca oricand. A

- Mai mulți cititori ne semnaleaza ca unele societați comerciale, din domeniul alimentației publice, nu mai dețin condica de reclamații și ne intreaba daca mai este obligatorie deținerea acestor condici. RASPUNS: Obligativitatea deținerii unui registru de reclamații exista și azi. De altfel, din datele…

- Liverpool iși schimba strategia de viitor și vrea sa iși asigure jucatorii de baza pe viața. Dupa ce l-au vandut pe Coutinho la Barcelona, "cormoranii" iși doresc sa-l pastreze pana la finalul carierei pe Firmino, 26 de ani. Astfel, oficialii de pe Anfield vor sa se asigure ca Jurgen Klopp nu va folosi…

- Anul trecut, in luna septembrie, declara in timpul unui interviu din cadrul Festivalul de Film de la Toronto ca e ceva ce nu va mai face niciodata de acum incolo in ceea ce-i privește activitatea cinematografica. Atunci actorul, un colos la Hollywood, marturisea ca nu mai are de gand sa joace in vreun…

- Kilogramele sunt intotdeauna o problema pentru femei! Ce te faci daca la sfarsitul saptamanii ai o petrecere iar rochia ta preferata nu arata tocmai ok pe tine? Ei bine, exista o solutie! Dieta cu portocale te va ajuta sa ai o silueta frumoasa in doar 2 zile.

- Talpa-gaștei combate nervozitatea Susține activitatea sistemului nervos, stabilizeaza emoțiile reducand neliniștea, teama, nervozitatea, are acțiune analgezica și antispasmolitica. Paducel, un bun tonic cardiac Contribuie la scaderea tensiunii arteriale și a palpitațiilor, protejeaza…

- Dupa drumurile la cumparaturi, carat greutați, pregatirea preparatelor pentru masa festiva și curațenia casei, petrecerea de Revelion te poate gasi stors de energie, iar aceasta sa fie un fiasco total. Nu și daca te folosești de micile trucuri care‑ți sunt la indemana pentru alungarea somnului. Foarte…

- Firmele mici si mijlocii, inclusiv start-up-urile, pot solicita credite garantate in proportie de 50% pentru capital de lucru sau realizarea de investitii pana la valoarea maxima cumulata de 10 milioane de lei, printr-un nou program lansat de stat, IMM INVEST ROMANIA. Fondurile sunt…