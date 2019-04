Strategia bolnavului Un tip se duce la doctor: – Nu stiu, doctore, ce am: ma doare ficatul, ma doare spatele, ma doare inima. Ii face doctorul analizele si-i spune: – Imi pare rau, ai cancer si in trei luni ai sa mori. Pleaca tipul suparat si se intilneste cu un prieten la metrou. Ii spune de vizita la doctor, ca este bolnav de SIDA si ca va muri in 3 luni. Prietenul pleaca repede, uitind sa dea mina cu el. In statie la autobuz, se intilneste cu altul si aceeasi poveste. Ii ajunge doctorului la ureche povestea. Il cheama la el: – Bine, dom’le, ce vorbe-s astea? Ti-am spus clar ca vei muri de cancer in 3 luni si dumneata… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

