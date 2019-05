Stiri pe aceeasi tema

- Belgiecele Alison van Uytvanck (25 de ani, 52 WTA) și Greet Minnen (21 de ani, 154 WTA) au vorbit cu jurnaliștii de la Daily Telegraph despre ce inseamna sa ai o relație gay intr-un sport profesionist. In martie 2018 si-au facut publica relatia, iar in iulie o poza a facut inconjurul lumii: Alison van…

- Meteorologii anunta ”risc insemnat” de producere a avalanselor la peste 1.800 de metri altitudine, in Muntii Fagaras si in Muntii Bucegi. Caldura din timpul zilei si ploile determina ingreunarea stratului de zapada, iar placile umede pot aluneca.Potrivit meteorologilor in Muntii Fagaras riscul…

- Viscolul puternic din ultimele zile a facut imposibila deschiderea DJ 713 din Muntii Bucegi, cunoscut sub numele de Transbucegi. Autoritatile recomanda soferilor sa respecte aceasta restrictie temporara de acces in acea zona a Bucegilor si sa acorde atentie sporita indicatoarelor de restrictie instalate…

- A trecut mai bine de jumatate din perioada in care Romania detine Presedintia Consiliului UE si Guvernul PSD nu a bifat nicio reusita politica si nu a pus pe agenda UE nicio tema care sa vizeze Romania, sustine liderul TNL Mara Mares. „Am putea constata, la finalul celor 6 luni de mandat, ca discursul…

- Bayer Leverkusen s-a impus in deplasarea de la Hannover, scor 3-2, pe o zapada ca in basme. Vremea a oferit și un moment unic pe terenurile de fotbal. Vezi FOTO cu zapada cazuta la Hannover In minutul 34, la scorul de 2-0 pentru Leverkusen, japonezul Genki Haraguchi (27 de ani) parea sa o aduca pe Hannover…

- Jandarmii au sprijinit mai multi turisti, printre care erau si trei copii, care au ramas blocati cu masina in zapada pe DJ 713, in timp ce se deplasau spre o unitate de cazare din zona montana a judetului Dambovita, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Dambovita,…

- O competiție inedita va avea loc in Parang. Stațiunea Parang gazduiește competiția inedita ”Pedaleaza pe zapada!”. Iubitorii ciclismului montan sunt așteptați la cea de-a doua ediție a intrecerii inedite ”Pedaleaza pe zapada, competiție gazduita de Stațiunea Parang. Intrecerea are loc in data…

- Risc maxim de avalansa in Fagaras. La Balea Lac, zapada are peste 3 metri. Riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, este de gradul cinci, din cinci posibile, respectiv “risc foarte mare”. Acesta a fost stabilit din cauza stratului mare de zapada proaspat depusa…