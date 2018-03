Stiri pe aceeasi tema

- Rusine, domnule primar! IARNA NU-I CA VARA!…Iarna si-a intrat din nou in drepturi fix la finalul lunii martie, cand toata lumea astepta primavara si evident, autoritatile vasluiene au fost luate din nou prin surprindere! Primaria municipiului Vaslui isi “odihneste” utilajele dupa o iarna “grea”. Ninsorile…

- Dupa ninsoarea pornita de sambata seara (17 martie 2017, judetul Suceava este acoperit de zapada, iarna revenind in forta, dupa cateva zile in care temperaturile au fost pe timpul zilei peste 10 grade Celsius.

- ATENTIONARE! Iarna se intoarce in forta in majoritatea masivelor montane din tara, temperaturile vor scadea si pana la – 20 grade, iar stratul nou de zapada depus in perioada urmatoare poate atinge si 50 de cm. Temperaturile scazute si precipitatiile sub forma de zapada vor persista conform prognozelor…

- Autor: Florentin SCALETCHI Primavara calendaristica a lui 2018 a luat startul intr-un mod cu totul nefiresc in Romania, dar si in Europa - ne-am inzapezit si am cunoscut temperaturi geroase, de pana la -250 Celsius. Deja in tarisoara noastra aceasta vreme cainoasa ne-a blocat autostrazi si drumuri…

- Tragedie in Iasi. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma.Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima si sugereaza ca rana de la cap ar fi fost provocata de un obiect care a lovit o,…

- Tragedie in Iași. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Ieri dimineata, in comuna ieseana Cotnari, s-a solicitat interventia medicilor dupa ce o femeie in jur de 40 de ani a inceput…

- Tragedie in Iași. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma.Citeste si: Decizie NEASTEPTATA a judecatorilor, dupa noile inregistrari: Instanta a decis AMANAREA sentintei pentru Vlad si…

- O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit. Potrivit observator.tv, incidentul a avut loc in comuna Cotnari din Iasi si, din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima, anchetatorii sugerand ca rana de la cap…

- E 1 martie, o zi in care teoretic ar fi trebuit sa vedem primele semne ale instalarii primaverii la care ne raportam daca ne uitam la luna din calendar. Practic, insa, in afara unui soare prietenos, toate celelalte elemente prezente in peisaj – in Capitala, cel putin – sunt specifice unei ierni veritabile.…

- Marțișorul, micul obiect împodobit cu un șnur alb cu roșu, care este oferit persoanelor dragi, pe 1 martie, ca vestitor al primaverii, a primit de-a lungul timpului semnificații diverse, de la dar aducator de noroc la simbol al renașterii naturii. Arheologii au descoperit obiecte cu o vechime…

- Croatia se confrunta cu o iarna atat de grea incat a fost mobilizata armata. In centrul si nord-vestul tarii, zapada s-a asternut in straturi de aproape jumatate de metru si, din cauza temperaturilor scazute, carosabilul este alunecos.

- Iarna grea in Croația. Ninsoarea abundenta si viscolul au acaparat Coasta Dalmata, iar stratul de zapada depus in doar 24 de ore atinge aproape un metru.Iarna atat de grea incat a fost mobilizata armata.

- Iarna a fost una foarte blanda, destul de saraca in precipitatii si cu temperaturi rezonabile. Nu a fost necesara interventia pentru deszapezirea strazilor de prea multe ori, nu s-au mai folosit nisip si sare, ci clorura de claciu, dar cu toate acestea, asfaltul s-a distrus. Gropile au aparut in aproape…

- Circulatia se desfasoara in conditii de iarna in aproape toata tara, insa precipitatiile sunt slabe pe majoritatea arterelor nationale. Pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta, A3 Bucuresti-Ploiesti si A4 Ovidiu-Agigea ninge, s-a depus strat de zapada, dar se actioneaza cu utilaje,…

- Din aceasta noapte, se intorc ninsorile si frigul patrunzator. Deja a nins in jumatate de tara si ne pregatim pentru un nou val de aer inghetat. Saptamana incepe cu ploi, ninsori si ger. Zapada se va asterne inclusiv in Capitala.

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, traficul se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere, mai exact pe cele din jumatatea de nord a tarii, unde ninge slab in majoritatea zonelor si mai puternic pe alocuri. Momentan nu exista blocaje din cauza conditiilor meteorologice. La randul…

- Peisajul spectaculos este urmarea fenomenului ”juhyo”, fenomen generat de furtunile puternice de iarna care au loc in Muntele Zao și viscolul siberian. Jurnaliștii de la CNN au publicat un fotoreportaj in care descriu atmosfera din stațiunea de schi aflata in Prefectura japoneza Yamagata.…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost dus la Unitatea de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului Sfantul Spiridon din Iasi, dupa ce a fost gasit pe strada, in zona Flora, in stare de hipotermie. Barbatul in varsta de 31 de ani a povestit personalului medical ca, in cursul serii de miercuri, a baut,…

- – despre comunismul rezidual dintre sinapsele pseudo-capitaliste – De cum a nins, primaria bahluieseana, asemeni tuturor primariilor romineze, a transmis bahluiezilor arondati avertismentul traditional de iarna : curatati trotuarul din fata casei / blocului / magazinului / sediului etc, altfel veti…

- Imagini incredibile la un spital din Iasi. O ambulanta care trebuia sa transporte un pacient a ramas inzapezita in curtea spitalului si a fost trasa de o caruta cu doi cai pentru a putea iesi din nameti.

- Compania Nationala de Cai Ferate 39;CFR 39; SA informeaza ca la aceasta ora nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in conditii normale de iarna pe toate magistralele, nu sunt sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative. Pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Constanta,…

- Pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Constanta, Galati si Iasi sunt activate comandamentele locale de iarna, starea infrastructurii este verificata permanent, iar pe segmentele unde situatia o impune se va interveni operativ cu personal si utilaje, astfel incat traficul sa fie operational, a anuntat,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a facut, ieri, Comandament de Iarna, dupa ce meteorologii au anuntat ca va fi sub incidenta unei atentionari meteo de lapovita si ninsoare. Edilul a anuntat ca...

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative, informeaza luni CFR SA. Conform unui comunicat al companiei remis AGERPRES, pe raza regionalelor Bucuresti,…

- Comandament de iarna la Primaria Municipiului Bucuresti Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi în teren, în Capitala, în noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul…

- Avand in vedere condițiile meteo din aceasta perioada, polițiștii au monitorizat și supravegheat in permanența circulația, in trei schimburi, in Pasul Tihuța și Dealul Ștefaniței. Ce nereguli au descoperit și ce sancțiuni au aplicat celor care nu au respectat legea:

- Incepand de joi, 18 ianuarie, lucratorii Citadin S.A. au inceput transportul zapezii din oras. Astfel, intre orele 8.00 si 20.00, angajatii societatii au incarcat si transportat in zona C. A. Rosetti un volum de 1.300 de metri cubi de zapada din sos. Bucium, bd. Poitiers, precum si din zonele Palat,…

- Se intervine in judet pentru deblocarea unor drumuri. Pe DJ 246 Scanteia-Scheia, traficul este blocat in zona localitatii Cauesti din cauza sulurilor de zapada formate pe drumul judetean. Aceeasi situatie este si pe DJ 282D Romanesti-Podu Iloaiei-Popesti- Madarjac, pe tronsonul Podu Iloaiei-Henci. In…

- Iarna pare sa-si fi intrat deplin in drepturi in Maramures. La Cavnic a inceput sa ninga inca din cursul zilei de joi, 18 ianuarie, iar in aceasta dimineata stratul de zapada depaseste peste 30 de centimetri. Primarul orasului a postat pe pagina personala de pe o retea de socializare un mesaj catre…

- Iarna a venit intr-un tarziu la Iasi. In cateva ore orasul a fost acoperit de zapada. Ca de fiecare data, zapada incanta multa lume, insa odata cu ea apar si problemele. Ninsorile care au cazut peste judetul Iasi in ultimele ore pun in dificultate nu doar traficul rutier, dar si misiunile in care sunt…

- Pe parcursul zilei de joi vantul nu a batut cu putere la Iasi, iar zapada adunata pe copaci si pe fire nu a apucat sa se scuture. Peisajul de iarna a ramas impresionant. Un "tablou" mai putin obisnuit este cel cu ciori, cu un contrast puternic intre culorile penelor si zapada din jur. Acestea au umplut…

- Persoanele si asociatiile de proprietari care nu curata zapada de pe trotuare din fata spatiilor comerciale si scarilor de bloc risca amenzi cuprinse intre 190 si 370 lei. „Cetatenii sunt informati sa nu arunce zapada pe partea carosabila si sa o depoziteze la o distata de 0,30 m de bordura carosabilului,…

- Ninsoarea de noaptea trecuta i-a scos pe ieseni din case. Frigul nu mai musca, cerul cernea fulgi desi, iar zapada era moale si curata. Parintii i-au scos pe copii la plimbari relaxante cu saniutele, iar adolescentii au ridicat oameni de zapada caraghiosi. FOTO: Virgil Leitoiu

- Zapada acumulata pe strazi peste noapte a fost indepartata cu utilajele Primariei, insa pe trotuare nu s-a actionat, iar pietonii au intampinat dificultati mai ales la traversarea strazilor si la coborarea sau urcarea in mijloacele de transport in comun. Peste 20 de centimetri a avut stratul de zapada…

- Zapada cazuta noaptea trecuta la Iasi a ingreunat traficul in municipiu. Se circula in conditii de iarna si in unele zone se mai formeaza blocaje. Pe strada Aurel Vlaicu sunt opt tramvaie blocate pe sensul de mers spre Dancu. FOTO: Facebook (IASI)

- Iarna isi intra in drepturi! Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de ninsori viscolite si precipitatii insemnate cantitativ pentru mai multe judete ale tarii. In perioada 17 ianuarie, ora 18 - 18 ianuarie, ora 20 sunt asteptate vant puternic, viscol, zapada troienita…

- "In acest moment, stratul de zapada este de 110 centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 3 - insemnat - la altitudini de peste 1.600 de metri si de gradul 2 - moderat - sub aceasta altitudine. In continuare, toate traseele montane din judetul Arges sunt si vor ramane inchise. Pe versanti…

- Iarna si-a intrat in drepturi iar in zona de sud-est a tarii carosabilul a fost acoperit cu zapada. In aceste conditii, soferii care ies in trafic sunt obligati sa aiba masinile echipate cu pneuri de iarna. Pana acum nu au fost acordate amenzi, insa oamenii legii anunta ca vor trece la sanctionarea…

- Drumurile alunecoase sunt o provocare pentru orice sofer, de aceea, Libertatea.ro a cerut sfatul unui expert pentru a afla cum se conduce corect masina, iarna, pe zapada. Dublul campion national absolut de raliuri, Silviu Moraru, a explicat, in direct pe pagina de Facebook a Libertatea.ro, cum se conduce…

- In Capitala se circula in conditii de iarna, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate. „Politistii Brigazii Rutiere recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo rutiere si a unui carosabil acoperit,…

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, in conditiile in care pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate.Citeste si: Ion Cristoiu il DESFIINTEAZA pe premierul Mihai Tudose: 'Continua…

- Circulatia se desfasoara in Bucuresti in conditii de iarna, in conditiile in care pe mai multe artere rutiere s-a depus strat de zapada, anunta Brigada de Politie Rutiera, care precizeaza ca nu sunt intersectii blocate."Politistii Brigazii Rutiere recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta,…

- Ninsori in toata țara, in weekend-ul 13-14 ianuarie. Meteorologii anunța ca, in weekend, vremea va intra intr-un proces de racire cu precadere in regiunile extracarpatice, unde valorile termice se vor apropia de cele normale la aceasta data. Așadar, vremea incepe sa se raceascp, iartemperaturile maxime…

- Viscolul a lovit insula nordica Hokkaido si a nins din nord-estul Japoniei pana in insula sudica Kyushu, a anuntat agentia meteorologica a tarii.Furtuna a perturbat traficul din Hokkaido, cauzand anularea a 183 de curse feroviare si a zeci de curse cu autobuzul expres miercuri. In unele…

- La inceput de ianuarie, in plina iarna, vremea este complet diferita fata de aceeasi perioada a anului trecut. Daca in 2017 de Sf Ion infruntam o iarna destul de grea, cu zapezi care au paralizat traficul in tot judetul, astazi vremea a tinut cu constantenii care au vrut sa iasa la aer curat. Pentru…

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- Escrocii nu au ezitat sa foloseasca metoda „Accidentul” chiar și de sarbatori. Un pensionar din Iași a trait șocul vieții, dupa ce un individ care a pretins ca este medic i-a cerut o suma uriașa pentru a-i opera fiul care ar fi fost grav ranit intr-un accident. Barbatul era, insa, nevatamat, așa ca…

- Iarna a început sa-și arate ”colții”, astfel ca sezonul de schi se va deschide la Șuior imediat dupa Craciun. Administratorii domeniului de schi spun ca deschiderea sezonului de schi se va face în 26 decembrie 2018, ora 10:00. ”In…