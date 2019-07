Strat de grindină de 2 metri în Guadalajara, Mexic "Scene pe care nu le-am vazut niciodata in trecut, cel putin nu in Guadalajara. Priviti aceasta grindina care seamana cu o cadere de zapada (...) S-ar zice ca a nins. Este incredibil", a declarat guvernatorul statului mexican Jalisco, Enrique Alfaro. In aceasta regiune din nordul Mexicului, in zilele precedente au fost inregistrate temperaturi de 31 de grade Celsius. Desi grindina nu este neobisnuita in aceasta perioada a anului, fenomenul de duminica a avut o intensitate nemaivazuta, generand un strat de gheata ce a atins in unele locuri o grosime de pana la doi metri. Pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

