- Franta este in stare de urgenta dupa atacul de la Strasbourg, al carui autor nu a fost, inca, arestat. Trei oameni au fost ucisi si alți 12 raniti, potrivit ministrului francez de Interne, dupa ce un...

- Sute de politisti inca il cauta miercuri pe autorul atacului armat de la Targul de Craciun dint Strasbourg, in conditiile in care bilantul victimelor a ajuns la trei morti si 12 raniti, anunta BBC.

- Deputatii europeni, blocati de la lasarea serii in Parlamentului European (PE) de la Strasbourg dupa atacul armat care a insangerat Targul de Craciun al orasului, au inceput sa paraseasca sediul PE miercuri in jurul orelor 01.00, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. Presedintele Parlamentului,…

- ”Sunt blocat in cladirea PE din Strasbourg, din pricina impuscaturilor din centrul orasului”, a scris pe Facebook Cristian Preda.La randul sau, Siegfried Muresan a anuntat ca sediul cladirii este inchis si ”nu intra si nu iese nimeni”.”Impuscaturi in centrul Strasburgului. Parlamentul…

- Toate institutiile din Strasbourg care tin de Uniunea Europeana si cele publice sunt inchise, iar acolo unde exista persoane in incinta au ramas blocate, dupa ce marti seara a avut loc un atac armat in apropiere de Targul de Craciun, a declarat pentru AGERPRES eurodeputata PSD Claudia Tapardel.…

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane ar fi murit si alte zece au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne.

- Un om a fost ucis și mai mulți au fost raniți de un atacator inarmat la targul de Craciun de la Strasbourg, potrivit primelor informații vehiculate in presa internaționala și pe rețelele de socializare.

- Alerta de securitate la Strasbourg. Mai multe focuri de arma au fost trase in Piata de Craciun de la Strasbourg, informeaza Digi24.ro. Cel putin o persoana a murit si mai multe au fost ranite in urma ataculuiAtacatorul nu a fost prins de politisti, iar autoritatile sunt in alerta maxima. A fost instituit…