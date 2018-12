Strasbourg, atac. Imagine virală după atentat Un tanar francez, de doar 29 de ani, a deschis focul, marți seara, in Strasbourg, chiar langa Targul de Craciun. A ucis trei oameni și a ranit alți 12, din care 6 grav. Ranit și el, este in continuare cautat. Dupa tragedia din Strasbourg, o imagine cu un Moș Craciun trist a devenit virala pe rețelele sociale. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului armat este un tanar de doar 29 de ani. Se numește Chekatt Cherif și a ucis 4 oameni in atacul din Franța. Alte noua persoane sunt ranite, din care cinci sunt ranite grav. Se pare ca tanarul se afla pe lista de posibili teroriști. Chekatt Cherif este nascut in Franța, dar…

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne, citat de Reuters si BBC.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane ar fi murit si alte zece au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne.

- De la Casuța lui Moș Craciun, la sania cu reni, pinguini cantareți și urși polari, toate fac ca atmosfera de sarbatoare sa fie prezenta mai mult ca oricand, parca, la Targul de Iarna. Pe langa surprizele muzicale, cei mici sunt de-a dreptul fascinați de figurinele decorate cu sute de beculețe, dar și…

- Targul de Craciun "Vine Mosu' in Obor" este deschis de miercuri pana duminica, in fata Primariei sectorului 2, intre orele 8,00 - 22,00, vizitatorii fiind asteptati cu produse traditionale, casuta uriasa din turta dulce imbracata in martipan, ateliere de creatie pentru copii, vizita lui Mos Craciun,…

- In ciuda gerului de afara, bucurestenii au profitat de weekend pentru a merge, cu mic, cu mare, la cel mai mare Targ de Mos Craciun, care s-a deschis, vineri, 30 noiembrie, in Piata Constitutiei din...

- In aceasta perioada, stratul de zapada ar trebui sa aiba cel putin 30 de centimetri, scrie digi24.ro. Insa, in localitatea cunoscuta turistilor drept satul lui Mos Craciun nu a nins inca. Citeste si Primaria Capitalei a montat bradul de Craciun in Piata Constitutiei. Cand se deschide Targul…

- Prinsa in frenezia miracolului nașterii, o asistenta maternala s-a grabit sa faca poza cu nou-nascutul pe care l-a ajutat sa vina pe aceasta lume. Femeia a regretat imediat decizia, iar motivul este de-a dreptul neașteptat.