Strasbourg, atac. Corina Crețu, anunț îngrozitor: Se zbate între viață și moarte Corina Crețu a anunțat ca un jurnalist, care aplicase și caștigase sa lucreze in cadrul unui proiect de comunicare privind impactul fondurilor europene, a fost ranit grav in urma incidentului de la Strasbourg. "Multumesc tuturor celor care mi-au transmis gandurile lor bune in urma tragicelor evenimente de la Strasbourg. Tocmai am aflat cu mare tristete ca unul din cei grav raniti in urma atentatului de la Strasbourg este Antonio, un jurnalist care aplicase si castigase sa lucreze in cadrul unui proiect de comunicare privind impactul fondurilor europene in viata oamenilor, proiect… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Atentatul comis marti la Targul de Craciun de la Strasbourg a facut trei morti si treisprezece raniti, dintre care cinci grav, conform unui bilant revizuit in crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP si Reuters, relateaza Agerpres."Bilantul,…

- O romanca din Strasbourg descrie ca „fantomatic“ orasul francez unde isi are sediul Parlamentul European si in al carui Targ de Craciun a avut loc miercuri, 11 decembrie, un atac terorist soldat cu moartea a trei persoane si ranirea altor 13 persoane.

- Bilanțul atacului din Targul de Craciun de marți seara, in Strasbourg, a fost din nou revizuit miercuri dimineața de prefectura din Bas-Rhin, care anunța acum trei morți și 13 raniți, scrie AFP.

- ”Am aflat cu profunda indignare despre tragicul atac armat care a avut loc in seara zilei de 11 decembrie 2018 in centrul orasului Strasbourg, soldat cu pierderi de vieti omenesti si raniti. Doresc sa transmit, in numele poporului roman si al meu personal, condoleante familiilor indoliate si insanatosire…

- "Vreau sa imi exprim solidaritatea cu victimele si familiile acestora, cu poporul francez afectat inca o data de cosmarul violentei. Ma bucur foarte mult ca niciunul dintre romanii aflati la Strasbourg nu a avut de suferit. Am sustinut si voi sustine intotdeauna o legislatie cat mai restrictiva…

- Toate institutiile din Strasbourg care tin de Uniunea Europeana si cele publice sunt inchise, iar acolo unde exista persoane in incinta au ramas blocate, dupa ce marti seara a avut loc un atac armat in apropiere de Targul de Craciun, a declarat pentru AGERPRES eurodeputata PSD Claudia Tapardel.…

- Contactat de Antena 3, Cristian Bușoi a facut cateva declarații despre situația din Strasbourg, in urma atacului armat, declanșat in apropiere de Targul de Craciun. "Nimeni nu mai putea sa intre, acum, nimeni nu mai poate ieși. Am fost rugați sa intram intr-un local, nu ne putem deplasa. Parlamentul…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si trei ranite intr-un atac armat in Stransbourg, potrivit unor surse din Politia Franceza, citate de Reuters. Focuri de arma au fost auzite in apropiere de targul de Craciun din orasul care gazduieste Parlamentul European.O inregistrare video a aparut pe…