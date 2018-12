Stiri pe aceeasi tema

- Atacul comis marti seara asupra Targului de Craciun din Strasbourg, al carui autor este si acum cautat, s-a soldat cu trei morti, opt raniti grav si cinci raniti usor, potrivit unui bilant...

- UPDATE – ora 9:00 Atacul comis marti seara asupra Targului de Craciun din Strasbourg, al carui autor este si acum cautat, s-a soldat cu trei morti, opt raniti grav si cinci raniti usor, potrivit unui bilant actualizat, publicat de prefectura miercuri dimineata, informeaza AFP. ‘Autorul faptelor, care…

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite in atacul armat produs marti seara in centrul orasului Strasbourg, anunta surse din cadrul ... The post ATAC ARMAT la Strasbourg, in apropierea Targului de Craciun: Cel putin trei morti si numerosi raniti/ Macron l-a trimis in oras pe…

- Atentatul comis marti seara impotriva Targului de Craciun de al Strasbourg a facut trei morti si 12 raniti, dintre care sase foarte grav, a anuntat ministrul francez de interne, Christophe Castaner, in...

- Atentatul comis marti seara impotriva Targului de Craciun de al Strasbourg a facut trei morti si 12 raniti, dintre care sase foarte grav, a anuntat ministrul francez de interne, Christophe Castaner, in fata presei de la sediul prefecturii Bas-Rhin, transmite AFP. Mai devreme, primarul orasului, Roland…

- UPDATE – Numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de la Targul de Craciun din Strasbourg a ajuns la trei. Politia franceza a confirmat, pentru Reuters, ca numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de aseara, de la Targul de Craciun din centrul orasului Strasbourg, a ajuns la trei,…

- Dan Nica este unul dintre europarlamentarii romani care au ramas blocați in sediul Parlamentului European ca masura de precauție dupa atacul de marți seara, din apropierea Targului de Craciun.Citeste si Atac armat la Strasbourg: Mai multi europarlamentari romani sunt blocati in cladirea Parlamentului…

- Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite in atacul armat produs marti seara in centrul orasului Strasbourg, a anunta surse din cadrul Politiei franceze citate de FranceInfo.