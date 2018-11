Primaria Strasbourgului a lipit in aceasta saptamana circa o suta de afise in oras in care este prezentat chipul presedintelui american Donald Trump partial mascat de simbolurile europene pentru a-i incuraja pe alegatori sa voteze la scrutinul european din luna mai, relateaza AFP. Sloganul acestei campanii care incearca sa reaminteasca implicit importanta Uniunii Europene in fata Americii lui Trump este: 'De data asta ma inscriu, votez'.

'Este normal ca Strasbourgul, capitala europeana, sa joace un rol pentru ca cetatenii sa se inscrie pe listele electorale', a spus Jean-Francois Lanneluc,…