Stiri pe aceeasi tema

- Strandul din Lugoj, amenajat langa un spa nefunctional inaugurat electoral acum trei ani si deschis doar pentru vizitare cu trei zile inaintea alegerilor din acest an, a fost deschis publicului pentru imbaiere la Rusalii. Dupa doua saptamani de la deschiderea strandului de doua milioane de euro sunt…

- Povestea copiilor ramași blocați zile in șir intr-o peștera, in Thailanda, a facut inconjurul lumii, iar milioane de oameni au urmarit cu sufletul la gura operațiunile de salvare care s-au incheiat cu succes. De atunci, a trecut un an de zile, iar aceștia s-au intalnit pentru pentru a marca implinirea…

- Ajunsa la varsta de 44 de ani, Gabriela Cristea se declara o femeie implinita din toate punctele de vedere. Are un sot iubitor si doua fiice care i-au schimbat complet viata. Ei bine, pana aici a fost o cale lunga si grea! Gabriela Cristea a povestit, cu lacrimi in ochi, cat de greu i-a fost sa faca…

- Daca urmarești prezentarea ce precede decolarea, ar trebui sa ai o noțiune foarte clara vizavi de rolul ieșirii de urgența de la avion. Un pasager a confundat-o insa cu ușa de la toaleta.

- Cantarețul a dezvaluit ca nu este un accident grav. Bolidul a avut de suferit. „Nu s-a intamplat nimic grav, adica doar am pus o frana mai grava si ne-am oprit mai fortat. Nu s-a intamplat nimic grav. Eu am zburat pe acolo, am sarit prin duba, am dat cu... m-am lovit, ma rog, in fine, am dat…

- Doliu in lumea muzicii! Fanii celebrei formații The Prodigy au primit o noua lovitura, la doar cateva saptamani de la tragica veste a sinuciderii solistului Keith Flint! Informația a facut rapid inconjurul lumii!

- Un barbat in varsta de 58 de ani din judetul Botosani a decedat, joi dimineata, dupa ce a fost lovit, cel mai probabil, de o masina, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Maria Carp.Potrivit acesteia, barbatul a fost gasit decedat pe drumul national…

- Dupa 10 ani in care a luptat cu cicatricile si ii era rusine sa se si priveasca in oglinda, Anna Roman a intrat pe mana medicilor. Vedeta s-a expus unor mari riscuri de dragul de a arata aproape perfect.