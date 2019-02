Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz multifunctional autonom, dotat cu inteligenta artificiala si avand un design inspirat de aspectul unui urs panda gigant, a fost lansat in provincia estica Jiangsu din China, relateaza marti agentia Xinhua. ''Autobuzul panda'', vopsit in alb si negru si o lungime…

- Smaltul dentar al exemplarelor de panda gigant are o caracteristica speciala care il ajuta sa se refaca si mentine rezistenta danturii in fata uzurii provocate de mestecarea tulpinilor de bambus, conform unui studiu efectuat in China, citat miercuri de Xinhua. Oamenii de stiinta chinezi…

- Poate nu acum, poate nu imediat, dar perspectivele se deseneaza cu atata precizie incat nu pot fi ignorate. Cu siguranta exista un scenariu care priveste redesenarea zonelor de influenta in Mediterana.

- Exista o specie de paianjen care e cu totul speciala. Seamana cu furnicile, dar are apucaturi de mamifer, se pare, din moment ce isi hraneste puii cu laptele pe care il produce. La fel cum procedeaza cainii, pisicile sau soarecii. Pe numele stiintific Toxeus magnus, aceasta specie de paianjen…

- Comandantul Forțelor Navale din Ucraina, amiralul Igor Voroncenko, a declarat ca cele trei nave ucrainene, care au fost capturate de Rusia dupa incidentul din stramtoarea Kerci, au fost urmarite de 10 nave ale Flotei Marii Negre și FSB, transmite UNIAN. „Cand am ieșit in mare, nu am provocat FSB și…

- Doi masculi de ursi panda gigant, 'Gong Gong' si 'Shun Shun', au ajuns sambata din sudul Chinei in provincia Hainan, care a devenit astfel gazda primelor exemplare ale acestor animale pe aceasta insula tropicala, informeaza Xinhua. Cei doi frati panda, in varsta de 5 ani, au fost mutati…

- Membrii CJ OBBCSSR Dolj, reprezentanți ai biochimiștilor, chimiștilor și biologilor solicita tuturor parlamentarilor/ deputaților indiferent de partidul politic, avand in vedere ca sanatatea nu are culoare politica, sa voteze coeficienții de ierarhizare/ salarizare corespunzatori pentru biochimiști,…

- Un studiu recent efectuat de YU Shuang, XIA Jiangjiang si YAN Zhongwei de la Academia Chineza de Stiinte, impreuna cu alti cercetatori chinezi si britanici, a sintetizat 4363 de raspunsuri ale unui studiu global din 2016, cea mai ampla analiza...