- Doua treimi dintre barbatii singuri spun ca sunt nefericiti sau pur si simplu nu stiu daca sunt fericiti, arata un studiu recent facut de cel mai mare site de dating din Romania. Potrivit rezultatelor acestuia, femeile sunt mai sigure pe ele si spun intr-o mai mare proportie ca sunt fericite, desi nu…

- ”Marea Adunarea Centenara”, organizata de gruparile unioniste la Chișinau, a fost ignorata de cetațenii Republicii Moldova. {{277453}}Prezența la miting a fost asigurata de mii de liceeni, studenți și activiști din Romania, care au fost transportați cu autocarele din țara vecina. Oaspeții au cerut desființarea…

- Liderul fractiunii PDM, Marian Lupu, a declarat joi, 22 martie, in sedinta Parlamentului de la Chisinau, ca unirea Republicii Moldova cu Romania nu se va produce niciodata, iar cei care pledeaza pentru aceasta idee „nu au ce cauta in aceasta sala”.

- Urzica, o buruiana aparent neprietenoasa, este o planta apreciata de sute de ani in gastronomie, dar si in medicina umana si veterinara, culta si traditionala. Principiile active din planta au un spectru foarte larg de utilizare, in special in bucatarie si fitoterapie, dar pot fi folosite si in vopsitorie,…

- Lucrurile s-au schimbat net, in occident, la nivel social. Dar si politic. La aceste modificari, Rusia si nomenclatura postcomunista din Romania si estul Europei sunt departe de a se fi adecvat.

- Strainii au investit cu 77 de milioane de euro mai puțin in Romania, in luna ianuarie a lui 2018, fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit informațiilor provenite de la banca centrala. „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 310 milioane euro (comparativ cu 387 milioane…

- "Liderul de la Chisinau nu este autonom si nici nu respecta statutul oficial pe care il are", a spus unul dintre edilii moldoveni care militeaza pentru unirea Republicii Moldova cu Romania. Zilele trecute, la o ceremonie oficiala, primarul Vitalie Salari l-a criticat dur pe Igor Dodon in cadrul unui…

- Directorii generali din Romania sunt mai putin optimisti, fata de anul trecut, cu privire la cresterea numarului de angajati in urmatoarele 12 luni, comparativ cu omologii lor de la nivel global, se arata in "CEO Survey 2018'', realizat de PwC.Un procent de 53% dintre directorii generali romani…

- Simona Gherghe este una din cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania, iar salariul pe care il incaseaza in fiecare luna este pe masura. Simona Gherghe este o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, care o urmaresc de luni pana vineri la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezinta…

- Hidrologii au emis avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 13 judete si cod portocaliu de inundatii pe raurile din doua judete, incepand de vineri pana saptamana viitoare, interval in care, din cauza zapezii si a ghetii topite, vor fi scurgeri pe versanti, torenti, paraie, viituri pe raurile…

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu si Sorana Cirstea se vor infrunta in prima runda a probei de simplu la turneul WTA de la Indian Wells (California), competitie din categoria Premier Mandatory, dotata cu premii totale de 8.648.508 dolari.Niculescu (30 ani, 71 WTA), venita din calificari,…

- Deputatul Emanuel Ungureanu a decis sa reacționeze și sa își spuna punctul de vedere: "Tragedia este ca acest pacient de 55 ani a murit pe niște scari, singur în condițiile în care timp de 24 de ore a fost cautat fara rezultat în mod haotic de rude, infirmiere și cel…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema amenințarilor directe ale Rusiei de la frontiera flancului estic al NATO și UE.Adevarul: Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv…

- Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv Romania, chiar daca Rusia ca tara nu este numita nici inamic, nici adversar, nici amenintare in sine. Nici Strategia Nationala de Aparare a SUA nu noteaza altceva decat provocari ale Rusiei si doar in…

- Miliardarul rus Dimitri Aleksandrovici Pumpianski (Dmitry Pumpyansky), presedinte si director executiv al grupului TMK, unul din cei mai mari producatori de tevi la nivel mondial, a fost luna aceasta la Slatina, pentru a participa la punerea în functiune a unei noi sectii a

- In urma finalei Selectiei Nationale, Eurovision Song Contest i-a prezentat pe reprezentantii Romaniei pe pagina oficiala de Facebook a competitiei. Reactiile fanilor concursului au fost, insa, in mare parte negative.

- Biserica Neagra este cea mai fotografiata cladire din Romania si are in fiecare an peste 250.000 de vizitatori. Pe langa istoria ei si dimensiunile impunatoare, are si cateva atractii unice.

- Bucuresti, 13 februarie 2018 – Always lanseaza Campania “Profesorii Increderii”, in parteneriat cu Teach for Romania. Prin aceasta campanie, Always doneaza catre organizația Teach for Romania 1,5% din valoarea produselor Always Duo vandute in perioada 1 februarie – 31 martie, pentru ca 3 profesori sa…

- Actionarii straini au o participatie de aproape 15% in cadrul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), operatorul pietei de capital romanesti, in vreme ce actionarii institutionali ro­mani si personale fizice din Romania detin restul de 85% din capitalul social al BVB. Astfel, structura actionariatului…

- Noile reguli privind deducerea dobanzilor cuprinse in ordonanta 79, cea care transpune Directiva anti-evaziune, vor avea un caracter mai putin restrictiv decat cele aplicate in 2017, sustine Alex Milcev, partener, liderul Departamentului de asistenta fiscala si juridica al EY Romania. Acesta a precizat…

- Valoria, companie ce ofera servicii de training, consultanta si executive coaching își extinde gama de servicii pe segmentul studiilor de piața. Cu o experiența cumulata de zeci de ani în cercetarea aprofundata a pieței din România, echipa de profesioniști Valoria a lansat studii…

- Românii care au lucrat cel puțin trei ani în spațiul UE pot cere, la întoarcerea în țara, o prima de instalare, conform legislației în vigoare.Concret, prima de instalare poate fi ceruta de orice român care a lucrat, pentru cel puțin trei ani, în…

- Dezastru pe piața muncii in domeniul privat. Mulți dintre cei care au un loc de munca in mediul privat au pierdut sume considerabile la salarii. Aproape doua milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari…

- Sfarsitul nemilos de care a avut parte artista cu chip de inger i-a ingrozit pe multi artisti din Romania, iar cea care a fost considerata mult timp rivala Denisei Raducu a luat o hotarare radicala in legatura cu showbiz-ul mioritic. Tanara cantareata s-a retras din lumina reflectoarelor, pentru ca…

- Vineri, România, prin Ministerul Finantelor, a împru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobânda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde de

- Ca simplu roman, ca simplu antreprenor, ca simplu participant la nenumarate mitinguri anti-coruptie, am dreptul sa intreb: "de ce?" De ce mi se pare ca firmele romanesti sunt anchetate cu celeritate si companiile straine sau investitorii din alte tari sunt tratati, uneori, cu…

- Sa fie noile schimbari fiscale? Sa fie o premonitie? Nu stim, cert este ca mari companii imobiliare se concentreaza pe vanzarea terenurilor detinute. Spre exemplu, grupul financiar austriac Immofinanz a inceput, de anul trecut, o campanie de vanzare a terenurilor pe care le mai detine in Romania. A…

- Un internaut a comentat pe marginea modului ]n care procedeaz[ samsarii de apartamente din Capitala. Este bine știut ca orice om iși dorește o casa a lui și cauta cu disperare cele mai bune oferte. Un internaut a scos la iveala modul in care procedeaza samsarii de apartamente, atragand astfel atenția…

- Romania va beneficia, printr-o finantare europeana, de 36 de tabere de sinistrati. Taberele vor fi distribuite pe intreg teritoriul țarii, insa cele mai multe vor fi amplasate in zonele de frontiera cu aflux mare de migranti. Potrivit stiri.tvr.ro, zonele principale care sunt luate in calcul pentru…

- Se cauta angajati. Salariul este 21.000 de lei lunar si nu e nevoie sa pleci din tara – Vestea buna e ca nu ai nevoie de pregatire. Sunt sute de locuri disponibile! Romania se confrunta cu o mare criza de personal atunci cand vine vorba de controlori de trafic. Potrivit estimarilor facute de specialistii…

- Romanii domina in constructii, restaurante, transport. Strainii au 50% din businessul total din Romania ompaniile private romanesti au ajuns la 46% cota de piata in economie in 2016, in scadere cu 1% fata de anul anterior. Firmele straine au ajuns la 50%, arata studiul Capitalul Privat Romanesc“ realizat…

- ALERTA. Cutremur in Romania in urma cu putin timp. Este cel mai mare inregistrat in acest an Doua cutremure au avut loc sambata dimineata, unul in regiunea seismica Vrancea, pe teritoriul judetului Buzau si, respectiv, iar celalalt in judetul Galati. Activitatea seismica in zona Vrancea este foarte…

- Piata de accesorii pentru telefoane mobile va creste in acest an cu cel putin 10%, ca volum, fata de anul trecut, in principal ca urmare a cresterii vanzarilor de smartphone-uri, a declarat, pentru News.ro, directorul operational al grupului francez Avenir Telecom, Costin Soare. Piata romaneasca…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România.

- Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANCOM) anunta, intr-un comunicat transmis joi, ca a identificat zonele din mediul rural neacoperite de retele de generatie viitoare pentru posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. ANCOM a publicat…

- Avertisment dur dinspre Bruxelles! Europarlamentarul Siegfried Mureșan reacționeaza dupa demisia lui Mihai Tudose, spunand ca „ PSD compromite Președinția romana a Consiliului UE” din cauza crizei din interiorul partidului.Cuvinte GRELE din Opozitie, la scandalul din PSD: 'Partid cu oameni…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari.

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor.…

- INFORMARE METEOROLOGICA - Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 22.00 – 14 ianuarie, ora 16.00. Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitatii predominant sub forma de ninsoare, racire. Incepand din cursul noptii de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat,…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor. "Atunci cand suntem intrebati care…

- Salariul mediu brut, una dintre conditiile care trebuie indeplinita de strainii care solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca, a fost majorat de la 3131 la 4162 de lei, ca urmare a unor modificari legislative. Totodata, incepand cu data de 01 ianuarie a.c., salariul minim…

- Adriana Bahmuțeanu nu mai apare pe micile ecrane. Prezentatoarea și-a dat demisia de la postul de televiziune Antena Stars, unde a lucrat in ultimii ani. Veste neașteptata din lumea televiziunii. Adriana Bahmuțeanu, care a fost casatorita cu omul de afaceri Silviu Prigoana , nu mai apare pe micile…

- Pachetele cu carti de joc sunt vandute aproape oriunde in lume si aproape orice persoana a jucat macar o data in viata sa un joc de carti. Insa cartile de joc ascund o serie de secrete mai mutin cunoscute.

- Desi este considerata una dintre cele mai vechi meserii din lume, prostituatia a fost de-a lungul istoriei atat blamata, cat si vazuta ca un obicei obisnuit. Una dintre perioadele in care, in Romania, prostitutia a inflorit avea loc intre...

- Campion la adoptarea pe “banda rulanta” a proiectelor de Ordonanta de Urgenta este chiar actualul prim-ministru Mihai Tudose, care de la inceputul mandatului si pana in prezent a emis cate o ordonanta de urgenta la mai putin de trei zile din mandat. Conform datelor centralizate de Capital.ro, in perioada…