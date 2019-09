Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care incalca regulile de decenta in spatiul public din Arabia Saudita, in special in ceea ce priveste imbracamintea sau comportamentul, vor fi amendati, au anuntat autoritatile saudite, sambata, dupa ce regatul ultra-conservator si-a deschis portile celor dornici sa il viziteze, relateaza AFP.…

- Arabia Saudita si-a deschis vineri portile pentru turisti din intreaga lume, printre care si romani, in cadrul unui proiect ambitios de introducere a vizelor turistice online pentru 49 de tari, printre care se afla si Romania. Anuntul a fost facut de ambasadorul Regatului Arabiei Saudite la Bucuresti,…

- Doua surori din Arabia Saudita au reusit sa fuga in timp ce se aflau in vacanta la Istanbul impreuna cu tatal si cea de-a doua sotie a acestuia. Asteptand sa fie primite de o alta tara, ele se ascund in Istanbul cu ajutorul unor organizatii pentru drepturile omului, dar se simt amenintate, fiind convinse…

- Cea mai scumpa vacanta e la cort. Au simtit-o pe propriul buzunar turistii care au fost amendati cu mii de lei, pentru ca au campat ilegal pe plajele din Corbu si din Vadu. Pentru ca sunt zone protejate, rulotele si corturile sunt strict interzise acolo. Putini stiu insa acest lucru. Autoritatile au…

- Potrivit acestuia, lacul si terenul aferent se afla in proprietate publica, iar perceperea de taxe este interzisa."Atata vreme cat turistii romani sau straini viziteaza sau pozeaza lacul si alte elemente naturale din vecinatatea lacului Mogosa, trebuie sa afle ca sunt pe o proprietate publica,…

- La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul a aprobat marti o hotarare care prevede amenzi mai mari pentru spitalele care nu respecta regulile din domeniul sanatatii publice si sanctiuni pentru cadrele medicale care profeseaza fara diploma. De asemenea, vor fi amendati si pacientii care nu respecta…

- Astfel, in mai, in unitatile turistice din judetul Alba au fost cazati 17.464 de turisti. Din totalul sosirilor, turistii romani reprezinta 79,5%, iar cei straini 20,5%, mentioneaza DRS Alba.Cei mai multi dintre turisti, 40,9%, s-au cazat in hoteluri, 28,3% in pensiuni agroturistice, iar…

- Turiștii straini care vin in Republica Moldova cheltuie peste 23 de mii de lei in timpul vizitei, iar moldovenii din diaspora, cand revin acasa – ceva mai mult de 16 mii de lei. Datele se conțin intr-un sondaj efectuat la frontiera, la ieșirea din Republica Moldova de catre Asociația Naționala pentru…