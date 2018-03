Stiri pe aceeasi tema

- Ion Cristoiu a vazut poza cu Laura Codruța Kovesi la Sebastian Ghița acasa. Jurnalistul susține ca omul de afaceri, care se afla in Serbia pe motiv ca ar fi persecutat politic, i-a aratat o fotografie din telefon in care ar aparea șefa DNA. Ghița a cerut ca imaginea sa nu fie facuta publica acum, insa…

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta...

- Dedeman trimite cu gandul la amenajari interioare și reprezinta pentru mulți principala sursa de achiziționare a materialelor de comnstrucție. Puțini știu ca ideea afacerii a pornit in Bacau acum 26 de ani.

- Un colos italian și-ar pregati un adevarat tun in Romania, iar sute de angajați care lucreaza aici il așteapta cu brațele deschise, informeaza Bugetul.ro.Gigantul din Peninsula este pregatit sa faca o mega-afacere in țara noastra. Unul dintre membrii Guvernului Dancila a facut anunțul vineri,…

- Trupe și artiști din șase țari – Cehia, Danemarca, Irlanda, Serbia, Austria și Romania - vor avea la dispoziție unul dintre cele mai cunoscute spații dedicate muzicii live din București pentru a-și prezenta recitalurile.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca vor exista migranti in continuare la granita dintre Serbia si Romania, precizand insa ca nu exista probleme intre cele doua tari in aceasta privinta.

- Nationala masculina de polo a Romaniei va evolua in grupa D, cu reprezentantivele Rusiei, Serbiei si Slovaciei, la turneul final al Campionatului European din 2018, potrivit tragerii la sorti de miercuri, de la Barcelona.

- Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri al Politiei de Frontiera, lucratorii de la Naidas, judetul Caras- Severin, au depistat, o familie de cetateni irakieni, formata din doi adulti si doi copii, care a incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia. "In urma verificarilor preliminare…

- "Pentru corecta informare a opiniei publice: Art.132 din Constitutie prevede ca" procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei". Nimeni nu a afirmat ca procurorii isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului justitiei!", este mesajul postat de ministrul Justitiei…

- Clujul vinde bine: Numarul 2 in topul tranzactiilor imobiliare din februarie Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri. Potrivit datelor centralizate…

- ANM a prelungit avertizarea de vreme rea, pana vineri seara, ora 20.00. Treisprezece judete sunt sub cod galben de ger, restul fiind sub cod portocaliu , cu temperaturi care vor cobori chiar si la – 25 de grade Celsius. Școlile sunt inchise și joi și vineri in unele județe, inclusiv in Capitala. Autostrazile…

- Firmele private din Romania mai au nevoie sa angajeze 200.000 de lucratori in acest moment, dar nu mai sunt oameni disponibili, iar locurile de munca de la stat sunt mai atractive decat cele din mediul privat - crede un patron din domeniul turismului.

- Opt cetateni strani, inclusiv doi americani, au fost arestati preventiv in Serbia dupa ce au incercat sa patrunda in mod neautorizat ori sa fotografieze unitati militare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa A a Campionatului European de handbal masculin Under-20 din 2018, alaturi de Germania, Islanda si Suedia, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Celje (Slovenia). Turneul final al EHF EURO Under-20 va fi gazduit chiar de Celje, intre 19 si 29 iulie…

- "Kosovo si Albania vor avea o singura politica externa si nu doar ambasade si reprezentante diplomatice comune", a declarat in fata parlamentului kosovar Edi Rama, sosit la Pristina cu ocazia celei de-a zecea aniversari a independentei Kosovo. Cele doua tari au deja mai multe consulate comune.…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda a declarat, vineri, la Oradea, ca 43% din terenurile agricole ale tarii sunt cumparate de cetateni straini, romanii ajungand, daca nu se intervine legislativ, capsunari la ei acasa. "Romania are astazi peste 43% din suprafata agricola a tarii in mainile…

- Punctul de trecere a frontierei intre Romania si Serbia va fi in dreptul localitatilor Otelc (judetul Timis) si Srbski Itebej (districtul Banatul Central-Voivodina). Realizarea noului punct de trecere a granitei intre Romania si Serbia face parte din proiectului european prin care se vor lega cele doua…

- Subsidiara din Romania a companiei americane Delphi Packard a anuntat recent ca va inchide fabrica din orasul Moldova Noua, invocand lipsa fortei de munca din regiune. Delphi Packard este cel mai mare angajator din Moldova Noua. La 1 ianuarie 2018, Delphi avea 824 de angajati, cu 700 mai putin decat…

- Politistii de frontiera au depistat in vama Moravita doi cetateni din Iran care intentionau sa intre in Romania folosind pașapoarte false de Luxemburg. “In data de 11.02.2018, ora 17.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Moravița județul Timiș, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera,…

- S-a intamplat vineri seara, la Socol, in jurul orei 20.30, cand politistii de frontiera din cadrul Sectorului Socol, l-au observat pe adolescent cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, carand in spate, pe camp, dinspre frontiera cu Serbia spre interiorul tarii, doua bagaje. Si pentru…

- In acelasi timp, au crescut si preturile, iar un hectar costa acum si zece mii de euro. Vanzarile au explodat, dupa ce autoritatile au anuntat ca vor sa modifice legea care reglementeaza vanzarea terenurilor agricole. Actul normativ se afla insa in Parlament de luni bune. Peste zece mii de hectare de…

- Un mare producator de componente auto, Delphi, a inchis o fabrica din Romania, pentru ca, au spus ei, nu au gasit angajati. Ca sa preintampine viitoarea criza a fortei de munca, mari companii din Romania investesc in sistemul de invatamant care sa le produca angajati pentru viitor. Zilele trecute au…

- Instituțiile publice și firmele cu peste 50 de salariați vor fi obligate sa aiba un expert in egalitate de șanse, pentru combaterea violentei de gen. Guvernul Dancila adopta o prevedere legislativa in acest sens. Anunțul a fost facut, la inceputul ședinței de Guvern de joi, de premierul Viorica Dancila.…

- Europarlamentarii romani Dan Nica și Maria Grapini au trimis pe mail-urile tuturor membrilor Parlamentului European doua documente referitoare la situația sistemului judiciar din Romania, inaintea dezbaterii de la Strasbourg cu privire la Legile Justiției.

- Desfașurat sub forma unui festival – concurs la finele saptamanii, intre 3 și 4 februarie, evenimentul a avut ca scop principal pastrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor gastronomice și a reunit participanți din țari printre care Serbia, Ucraina, Ungaria și Romania. Țara noastra a fost reprezentata…

- Romania a intrat pe pietele internationale pentru prima data in 2018, facand un pas spre atingerea obiectivului sau de a creste anul acesta suma atrasa de la investitorii straini la 5 miliarde de euro (6,2 miliarde de euro), scrie Bloomberg. Romania a iesit cu doua tipuri de obligatiuni: una pe o perioada…

- Bulgaria a fost vizitata anul trecut de 8,88 de milioane de turisti straini, o crestere de 7,6% fata de 2016, cei mai multi vizitatori fiind din Grecia (1,16 milioane) si Romania (1,14 milioane), a anuntat luni Ministerul Turismului, transmit BTA, Novinite si Xinhua, informeaza AGERPRES . Pe locurile…

- Politistii au depistat joi dimineata nu mai putin de 32 de cetateni din Irak, in apropierea frontierei dintre Serbia si Romania. Actiunea politistilor in urma careia au fost prinsi migrantii a avut loc la limita dintre judetele Caras-Severin si Timis. Cetatenii straini au trecut fraudulos in Romania…

- Peste 7.000 de straini au fost preluați de politistii Serviciului pentru imigrari al judetului Timiș anul trecut, in vederea asigurarii sederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei. Dintre aceștia, 4.000 au fost din state terte și 3.136 de cetateni ai Uniunii Europene, Serbiei și Moldovei. Printre principalele…

- In anul 2017, la serviciul de Imigrari din Timis au fost inregistrate 7136 de persoane, dintre care 4.000 din state terte, cele mai multe din Serbia si Moldova și 3136 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Franța, Italia, si Germania.. Politistii au depistat si 476 de straini in situatii…

- Reprezentativa Romaniei va debuta in Liga Natiunilor, in data de 7 septembrie, pe teren propriu, cu nationala Muntenegrului, conform programului anuntat de UEFA si FRF.Partida cu Muntenegru se va disputa fara spectatori, ca urmare a unei sanctiuni primite pe durata preliminariilor Euro-2016.…

- Ilie Dumitrescu l-a contrazis și a fost ironic cu Anghel Iordanescu, dupa ce fostul selecționer a declarat pentru GSP.ro ca Romania poate caștiga grupa din Liga Națiunilor. "Pe mine ma amuza copios treaba asta ca Serbia nu mai este ce a fost. Iordanescu era detașat și relaxat la telefon și nu știu daca…

- Miercuri, 24 ianuarie, la SwissTech Convention Center din Lausanne, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor UEFA, competiție care va debuta in septembrie 2018. Prima reacție a selecționerului Cosmin Contra dupa tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor: „Suntem intr-o grupa grea,…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la „SwissTech Convention Center” din Lausanne, informeaza Agerpres. Partidele se ...

- Politistii de imigrari din Timiș au depistat un tanar de 20 de ani, din Liban, care nu a parasit țara in termen de 30 zile de la emiterea deciziei de returnare. Acesta va fi indepartat sub escorta in 24 de ore de la depistare, iar, la ieșirea din țara, va fi instituit consemnul de nepermitere […] The…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat de…

- Saptamana trecuta (15 – 19 ianuarie) au fost raportate inca 86 de cazuri noi de rujeola, in 12 judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri noi au aparut in judetele Vaslui (23 de cazuri) si Prahova (20 de cazuri), scrie news.ro. Deși, in județul Brașov nu a fost inregistrat niciun caz,…

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg.Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, ca demisia premierului Mihai Tudose a facut imposibila din punct de vedere protocolar o intalnire cu prim-ministrul japonez Shinzo Abe la nivelul Guvernului. El sustine ca a avut o discutie cu delegatia japoneza cu care s-a intalnit…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est. Printre țarile vizitate se numara Romania, Bulgaria, Serbia si tarile baltice: Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta va fi prima deplasare efectuata in…

- Taraful „Ordongos” al Fundatiei „Teka” din Gherla a evoluat cu succes in finala concursului TV de interpretare „Folszallott a pava” (Paunul și-a luat zborul, lb. maghiara) din Ungaria. In cadrul concursului desfașurat la Budapesta și destinat comunitaților maghiare din Romania, Serbia, Ucraina, au fost…

- Revelion la tarife de neegalat in Serbia, unde sute de romani au fost atrasi cu oferte incredibile. Hotelurile si restaurantele din Kladovo vor fi neincapatoare in noaptea dintre ani, iar peste 90% dintre oaspeti sunt din Romania.

- Masuri pentru mentinerea statutului fiscal special pentru angajati din domeniul IT, cercetare-dezvoltare, persoane cu dizabilitati si sezonieri. In conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat astazi, prin Memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 28 decembrie a.c. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu…

- Pe piața forței de munca din Romania vor putea fi admiși 7.000 de muncitori straini in 2018, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului. In 2017, numarul lucratorilor din afara țarii a fost de 5.500, cu 1.500 mai puțini. Decizia de a majora numarul de muncitori straini este urmare a unei hotarari…

- Drum lin spre cele vesnice academicianului Ionel Valentin Vlad! Am primit cu profunda durere vestea trecerii in nefiinta a savantului si academicianului Ionel Valentin Vlad, presedinte al Academiei Romane si Cetatean de Onoare al Judetului Maramures. Ca descendent al familiilor nobiliare Vlad de Saliste…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita au depistat sase cetateni din Iran, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei cu ajutorul a doua calauze, cetateni din Sudan si Siria. Calauzele…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita din judetul Timis au depistat sase cetateni din Iran, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei cu ajutorul a doua calauze, cetateni din Sudan…

- Doi cetateni din Siria si Sudan au fost arestati preventiv 30 de zile pentru trafic de migranti, dupa ce politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita i-au depistat in timp ce calauzeau sase cetateni din Iran, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, intentionand…