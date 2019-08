Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentanțiilor Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, lucrarile de reparații pe DN13, in județul Brașov, sunt pe ultima suta de metri. Aceștia promit ca de saptamana viitoare vom avea parte de condiții de circulație excelente pe DN13, in zona Padurea Bogații. Lucrarile de…

- Astazi, 29 iulie, in sala de consiliu, incepand cu ora 11.00, primarul George Scripcaru semneaza contractul dintre Primaria Brasov și producatorul ceh de autobuze SOR Libchavy spol. s r.o. pentru livrarea a 32 de autobuze electrice. Valoarea contractului este 75, 5 milioane de lei fara TVA, termenul…

- Iasul va afla in luna august cine sunt firmele care vor sa aduca autobuze electrice in capitala Moldovei. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) are in desfasurare doua licitatii in care a fost inclus Iasul: o procedura vizeaza furnizarea a 20 de autobuze electrice cu o lungime…

- SC Electroconstrucția Elecon SA anunța inceperea, de luni, 22 iulie, a lucrarilor de sapatura pe strada Mihail Sadoveanu, pentru introducerea in subteran a rețelei electrice. Lucrarile se vor executa in zona numerelor 1-33 (din intersecția cu str Republicii pana in zona fostului Palat al telefoanelor),…

- Constructorul auto francez Renault a anuntat miercuri infiintarea unei societati mixte cu firma chineza Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) pentru a produce vehicule electrice in China, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Proprietarul Dacia a precizat ca isi va majora capitalul social…

- Firma nu va mai putea participa o perioada la licitatiile publice a anuntat Primaria Brasov In 17 iulie 2019 ar trebui sa fie gata reparatiile capitale la Corpul A al Colegiului National „Unirea”, insa acest lucru nu se va intampla, iar noul termen anuntat de Primaria Brasov este anul 2020. Reprezentantii…