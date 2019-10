Stradă pierdută, construită de Pilat din Pont, descoperită în Ierusalim Arheologii au identificat o strada ''pierduta'' din Ierusalim, una dintre strazile importante ale orasului antic, ce a fost construita de guvernatorul roman al Iudeii Pilat din Pont, ramas in istorie pentru rolul sau in crucificarea lui Iisus, informeaza luni Live Science. Strada, ce avea aproape 600 de metri, facea legatura intre bazinul Siloam - un loc in care pelerinii se opreau pentru a se imbaia si pentru a bea apa - si Muntele Templului, cel mai sfant loc din Ierusalim. Aceasta strada era strabatuta probabil de pelerinii care veneau sa se roage la Templu. Dovezile arheologice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii au identificat o strada "pierduta" din Ierusalim, una dintre strazile importante ale orasului antic, ce a fost construita de guvernatorul roman al Iudeii Pilat din Pont, ramas in istorie pentru rolul sau in crucificarea lui Iisus, informeaza luni Live Science.Strada, ce avea aproape…

- Arheologii au identificat o strada ''pierduta'' din Ierusalim, una dintre strazile importante ale orasului antic, ce a fost construita de guvernatorul roman al Iudeii Pilat din Pont, ramas in istorie pentru rolul sau in crucificarea lui Iisus, informeaza luni Live Science. Strada, ce…

- Pompierii pietreni intervin in aceste momente, luni, 23 septembrie, pentru a incerca sa salveze o batrina gasita inconstienta in locuinta de pe strada Nicu Albu, din Piatra Neamt. “Un echipaj de pompieri de la Detașamentul Piatra Neamț, cu o autospeciala complexa de intervenție se deplaseaza la o intervenție…

- Atacul a avut loc marți, chiar in fata sediului Primariei din orasul Alajuelita, din provincia San Jose. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate observa cum doi motociclisti se apropie de masina in care se aflau barbatul și femeia si trag mai multe focuri de arma.

- Un roman plecat peste hotare la munca s-a intors in tara, insa cand a ajuns in fata casei a ramas tablou. Un tanar scotea de zor obiecte din casa casa lui si le depozitase intr-un gramada, in gradina. Dandu-si seama ca este vorba despre un hot, omul a sunat imediat la Politie. Oamenii legii l-au prins…

- Sapaturi ale arheologilor pe Muntele Sion din Ierusalim au scos la iveala dovezi ale cuceririi babiloniene a orasului, aparent confirmand distrugerea anuntata in Biblie, potrivit CNN, scrie news.ro.Experti de la Universitatea din Carolina de Nord, orasul Charlotte, au facut descoperiri semnificative,…

- Continuam calatoria noastra in cadrul rubricii „Monitorul vine pe strada ta‟. Vineri dimineața am mers pe strada George Coșbuc și in parcarea de pe strada Teiului acolo unde, in urma cu o luna de zile, a fost turnat asfalt. „Astazi a fost turnat stratul final de asfalt de pe strada George Coșbuc și…

- ■ oamenii legii de la Rutier au avut mai multe actiuni de verificare ■ au fost controlate masinile de transport persoane, marfuri, dar si alte categorii de vehicule ■ Peste 90 de abateri au fost depistate de oamenii legii de la Rutier in cadrul actiunii „Truck & Bus“, ocazie cu care s-a actionat pentru…