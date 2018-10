Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile capitalei Turciei, Ankara, au redenumit strada pe care se construiește noua ambasada a SUA "Malcolm X", dupa preotul musulman de culoare care a luptat pentru drepturile civile, dar acuzat de promovarea rasismului și a violenței, relateaza Reuters.

- Un tribunal turc a ordonat vineri eliberarea din arestul la domiciliu a pastorului american Andrew Brunson, aflat in centrul unui scandal diplomatic intre Ankara si Washington, relateaza Reuters. Decizia...

- Atacul asupra Ambasadei SUA din capitala Turciei a fost o incercare clara de a 'crea haos', a declarat luni purtatorul de cuvant al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a condamnat atacul de luni dimineata, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Cateva focuri de arma au fost…

- Focurile de arma trase dintr-un vehicul in miscare au lovit cabina agentilor de baza, insa nimeni nu a fost ranit. Atacatorul sau atacatorii necunoscuti au fugit de la fata locului.Detentia timp de un an si jumatate in Turcia, iar apoi plasarea in arest la domiciliu a pastorului american…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut turcilor sa isi vanda aurul si dolarii americani in sprijinul monedei tarii, care s-a prabușit, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat dublarea taxelor pentru importurile de metale din Turcia, relateaza Reuters. Lira turcească s-a depreciat…

- O delegație formata din oficiali turci va efectua o vizita oficiala la Washington saptamana aceasta pentru a discuta cu oficialii americani despre disputa dintre cei doi aliați NATO, au informat surse diplomatice, citate de presa din Turcia, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de mediafax.…

- O rusoaica, angajata peste zece ani la Ambasada SUA din Moscova, este suspectata de spionaj de catre autoritatile americane in beneficiul tarii sale, informeaza AFP, citand o serie de media din Statele Unite. De nationalitate rusa, femeia a lucrat pentru Secret Service - o agentie responsabila cu misiuni…