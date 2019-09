Ieri a avut loc o intalnire la Primaria Municipiului Zalau intre responsabilii proiectului privind modernizarea strazii Gheorghe Doja, urmata de vizita in teren in vederea predarii amplasamentului. La intalnire au fost prezenți viceprimarul municipiului Teodor Balajel, reprezentanți ai Primariei, reprezentanți ai constructorului, dirigintele de șantier, membri ai deținatorilor de utilitați (Delgaz Grid, Electrica, Compania de Apa) și membri ai operatorului rețelelor de comunicații electrice. In perioada urmatoare se va interveni pe partea dreapta a trotuarului, de la Primaria Municipiului Zalau…