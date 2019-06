Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe familii care locuiesc pe strada Mihail Sadoveanu din municipiul Suceava s-au trezit ca nu mai pot sa iasa din locuinte dupa modernizarea arterei. Ca sa stabilizeze strada, constructorii au realizat un zid de sprijin inalt, pe alocuri, si de 1,5 metri. Ca sa iasa din case, riveranii si-au improvizat…

- Primarul Municipiului Turda, Matei Cristian, a anunțat faptul ca prima strada care va intra in reabilitare și modernizare completa in cadrul Planului de Mobilitate Urbana Turda, este strada 22 decembrie

- Ploile din ultimele ore au facut ravagii in mai multe zone din țara. Cele mai afectate au fost județele Buzau și Prahova, unde apa atinge și un metru inalțime. Imaginile cu localnicii sunt cu adevarat cutremuratoare. Localnicii sustin ca au solicitat ajutor atat autoritatilor, cat si la numarul unic…

- Operatorul regional de apa și canalizare, ACET, sisteaza furnizarea apei potabile, joi, 9 aprilie, intre orele 8.30-15.00 in municipiul Suceava in zona strazii Eroilor de la intersecția cu strada Amurgului pana la intersecția cu strada Tineretului și strada Dimitrie Loghin. Masura este dispusa in vederea…

- Locuitorii orasului sucevean Brosteni au plantat flori si copacei chiar in duminica Floriilor in gropile de pe drumul judetean 177 A, Frasin - Puzdra. Localnicii au protestat astfel fata de nepasarea autoritatilor care nu le-au reparat drumul, potrivit...

- Pe o strada din centrul municipiului Suceava, Dimitrie Dan, situata foarte aproape de Piața Mare, doua placi de beton troneaza de mai bine de un an și ceva, „uitate" acolo in urma lucrarilor efectuate de o firma de construcții.Locuitorii din zona nu iși explica care este rostul acelor ...