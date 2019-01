Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de joi spre vineri, dupa ce s-a certat cu iubita, un roman a recurs la un gest socant. A mers la casa iubitei sale din Melegnano, Milano si in jurul orei 04:00, si-a dat foc cu ajutorul unei canistre de benzina.

- Gabi Tamaș se simte excelent la Hapoel Haifa. Fundașul de 35 de ani s-a adaptat perfect in Israel, unde a ajuns in 2017, dupa plecarea de la FCSB. Stoperul roman chiar are de gand sa iși ia cetațenie israeliana. A acordat un interviu pentru Yedioth Ahronot, in care a vorbit despre experiența sa de la…

- Incendiu puternic in cartierul piteștean Razboieni. Strada inchisa. Un incendiu a izbucnit intr-un apartament situat la etajul 3 al blocului J13 din cartierul Razboieni din Pitești. Intervin doua autospeciale, o autoscara și un SMURD. Potrivit Poliției Locale Pitești, strada Vasile Parvan, unde este…

- Markus Berg a povestit in Afltonbladet discuția avuta in pauza cu arbitrul roman: "Mi-a dat doar unul, insa a fost bine ca am caștigat. In prima repriza imi refuzase un 11 metri clar". Turcia a retrogradat in Liga C dintr-un gol marcat de Granqvist, din lovitura de la 11 metri scoasa de Berg, in minutul…

- Pe data de 16 noiembrie, Primaria Constanta a emis un act imobiliar pentru Antoneta Caliopi Serbanescu, cea care intentioneaza sa transforme o locuinta unifamiliala, situata pe strada Mihai Viteazul nr. 50 din municipiul Constanta, in vila turistica. Este vorba despre certificatul de urbanism nr. 4289,…

- Circulația rutiera pe strada Timotei Cipariu va fi inchisa in zilele de marți, miercuri și joi, 6 – 8 noiembrie 2018, informeaza Poliția Locala Blaj. Motivul este dat de lucrarile de ingropare a cablurilor in subteran, din cadrul proiectului „Relocare Utilitați (LEA 0,4KW, internet, telefonie, rețea…

- Un cunoscut artist roman primește propuneri indecente pe retelele de socializare. Este tanar, frumos, talentat si cu lipici la fete. Artistul de muzica populara Mihai Turda, caci despre el este vorba, se bucura de o cariera infloritoare. Tocmai a lansat o noua piesa – „Dragoste de cristal” – și nici…

- Incepand de marți, 23 octombrie, circulatia rutiera va fi inchisa pe strada Draganilor, pe tronsonul cuprins intre strazile Ady Endre si George Enescu. Lucrarile vizeaza reparatia covorului asfaltic, amplasarea bordurilor, reparatia trotuarelor, precum și ridicari la cota a caminelor de vizitare și…