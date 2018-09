Stradă din Nicolina închisă timp de o săptămână. Restricții luni și în Păcurari Lucrarile se vor desfasura in perioada 24 - 29 septembrie, in intervalul 8.00 - 18.00, „in scopul mentinerii retelei stradale in buna stare de exploatere si de siguranta a circulatiei", dupa cum afirma Primaria. O alta strada ce va fi inchisa, dar numai pentru ziua de luni (intervalul orar 8.00 - 22.00), este strada Cazarmilor, artera care face legatura intre cartierele Pacurari si Copou. Restrictiile de circulatie au fost impuse astfel in (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 01.09.2018 – 02.09.2018, circulația rutiera va fi inchisa pe DN 67C (Transalpina), pe sectorul cuprins intre km 16+000 (ieșire din localitatea Novaci) – km 23+000 (intrare in localitatea Ranca). Inchiderea se va efectua astfel: 09.2019 – in intervalul orar 08:00 – 13:00 și 14:00 – 19:00…

- Primarul Mihai Chirica a inspectat astazi, 30 august, șantierul organizat in zona Podu Roș in cadrul proiectului finanțat cu fonduri nerambursabile de modernizare a rețelei de termoficare. In zona au inceput marți, 28 august, lucrarile pe tronsonul aferent Magistralei 1 cuprins intre Caminul Termic…

- Pe amplasament lucreaza firma Drumuri Bihor, care deține contractul multianual de intreținere drumuri, aferent malului stang al Crișului Repede. Lucrarile constau din amenajare locurilor de parcare, a spațiilor verzi aferente, executarea rețelei de iluminat și a celei de canalizare…

- Inchis la inceputul lunii august, Bazinul de inot din Mioveni s-a aflat in revizie tehnica și a trecut printr-o serie de lucrari de intreținere, reparații, igienizare. Lucrarile efectuate au presupus operațiuni de curațare a filtrelor de apa și de aer, și igienizare generala, atat in zona de inot, cat…

- Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' SA informeaza ca la aceasta ora circulatia feroviara este inchisa pe intervalul Gradinari - Chiajna fir II de circulatie (fir I este inchis pentru lucrari) din cauza unei defectiuni tehnice produse la linia de contact, urmare ruperii pantografului la locomotiva…

- Primarul Mihai Chirica a semnat astazi, 20 iulie, un contract de servicii de proiectare a lucrarilor de modernizare a 22 de strazi situate in zonele de Nord și Vest ale municipiului. Este vorba despre o buna parte din arterele rutiere din cartierele Copou, Pacurari, Canta și Sararie – Țicau. In acest…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii anunta pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Muntenegru ca autoritatile locale au instituit restrictii de circulatie din cauza unor lucrari de constructie/reabilitare de drumuri. De asemenea, autoritatile muntenegrene atrag…

- Modernizarea str. Petre Vancea face parte dintr-un program de lucrari care include sapte artere rutiere importante din municipiu. Sunt modernizati, in total, 6,1 kilometri de carosabil: str. Smardan (630 metri), sos. Barnova (2,9 kilometri), str. Petre Vancea (607 metri), bd. Primaverii (602 metri),…