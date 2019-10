Strada care nu există Strada Cimitirului e acolo de cand se știe. In Nomenclatorul Stradal al Sloboziei insa, ea nu exista! Oamenii nu știu și nu le pasa... Ei stau pe strada Cimitirului și gata! Numai ca atunci cand ajung la Primarie, situația e diferita. Acolo e nevoie de acte, de aprobari, de o relație... Altfel nu te poți cabla la utilitați, nu-ți poți schimba buletinul și nu poți conduce mașina. Și așa e de vreo 15 ani incoace... La pas, pe strada care nu exista Pe strada Cimitirului se lucreaza din vara incoace. E una din alea 5 strazi cu care se lauda primarul Mocioniu ca a inceput asfaltarea... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

