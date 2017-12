Strabunii nostri au intrat in contact cu civilizatii extraterestre!

Stiri pe aceeasi tema

- Stalpi de iluminat puși la pamant, gramezi de nisip și de frunze sau gunoaie. Aceasta a fost imaginea cu care au fost intampinați turiștii care au vrut sa vada Coloana fara Sfarșit. Gunoaiele au fost stranse abia d...

- 2017 a fost un an bun pentru stiinta: SpaceX a inceput sa foloseasca rachete reutilizabile, pacientii isi pot folosi propriile celule pentru a trata cancerul, iar savantii au gasit al optulea continent al planetei noastre.

- SOBOLAN In acest an, e posibil sa fii urmarita de un sentiment vag de nemultumire, chiar daca lucrurile vor merge destul de bine pentru tine. Nu asculta de acea voce interioara care iti spune sa vezi totul numai in negru. Priveste viata cu mai multa seninatate si vei realiza ca, de…

- Cristina Groza, singurul maestru Feng Shui din țara noastra acreditat internațional și Președintele Asociației Internaționale de Feng Shui, filiala Romania, ne-a dezvaluit, in exclusivitate, care va fi culoarea vedeta a anului 2018. Anul 2018 este considerat in astrologia chineza ca fiind anul Cainelui…

- Misteriosul Oumuamua, un obiect cosmic detectat recent, care are forma unui trabuc si provine dintr-un alt sistem stelar, nu emite "semnale artificiale", potrivit primelor observatii facute de oamenii de stiinta aflati in cautarea unor forme inteligente de viata extraterestra, publicate joi, informeaza…

- Iata ca primele roade se culeg dupa ce NASA a batut palma cu Google Artificial Intelligence. Agentia spatiala americana (NASA) a descoperit in premiera opt planete care orbiteaza in jurul aceleiasi stele, o stea indepartata numita Kepler-90, aflata la o distanta de 2.545 de ani lumina de Pamant, in…

- Acest fapt genereaza intarzieri și timpi de așteptare mariți la specificul marfa la aceste puncte de trecere a frontierei bulgaro-turce. Se recomanda cetațenilor romani care vor efectua deplasari cu automarfare in perioada urmatoare și pe timpul sarbatorilor de iarna, prin punctele de trecere…

- Circula pe internet o informatie potrivit careia in parcul Chino Hills din California politistii ar fi observat zborul unui balon luminos straniu. Potrivit localnicilor, in munti si in apropierea vulcanilor, care se...

- O capsula cu trei astronauti din SUA, Rusia si Italia, care au venit de pe Statia Spatiala Internationala a aterizat joi in Kazahstan dupa o misiune de cinci luni, transmite Reuters. Naveta i-a readus pe Pamant pe Randy Bresnik (NASA), Sergey Ryazanskiy (Romscosmos) si Paolo Nespoli (Agentia Spatiala…

- Un obiect spatial masiv care a trecut prin apropierea Pamantului a pus pe jar oamenii de stiinta din intreaga lume. Expertii cred ca ar putea fi vorba despre un semn al unei civilizatii extraterestre, potrivit A1.ro. Daca initial au crezut ca obiectul in forma de tigara este un asteroid bizar, acum,…

- Lucrarile de modernizare a drumului national DN 24 C, intre localitatile Manoleasa si Radauti Prut, au demarat, luni, prin reprofilarea caii rutiere si compactarea acesteia, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Institutia Prefectului. Potrivit sursei citate, lucrarile de modernizare au inceput…

- Aproape jumatate din populația globului crede in existența unor civilizații extraterestre și dorește sa intre in contact cu acestea, este concluzia unui sondaj realizat in 24 de țari care explica, spun cercetatorii, popularitatea durabila a seriei "Star Wars", la 40 de

- Este binecunoscut faptul ca telul principal al lui Elon Musk este colonizarea planetei Marte. Chiar daca tehnologia nu este inca suficient de dezvoltata pentru a putea vorbi in termeni realisti despre acest obiectiv, drumul SpaceX pare ca merge in directia cea buna, iar asta a starnit un val de admiratie…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au reusit scoaterea celor doi barbati peste care se prabusise initial o plasa de beton, iar peste aceasta a cazut si un mal de pamant, groapa respectiva avand aproximativ trei metri. Cadrele medicale prezente la fata…

- Doua persoane care executau lucrari de constructie pe o proprietate privata de pe strada Unirii din Craiova au fost suprinse luni sub un mal de pamant si acoperite in totalitate, mai multe echipaje de pompieri si salvare intervenind la fata locului. Potrivit IGSU, la locul evenimentului au…

- Luna plina sau „luna plina rece” va avea loc pe 3 decembrie. Acest eveniment astrologic este posibil atunci cand luna se apropie foarte mult de Pamant. Super lunile din emisfera nordica, mai ales pe durata iernii, par sa fie mai mari decat cele din restul anului. In acest moment al anului, luna este…

- În noaptea Sfântului Andrei, praznuita pe 30 noiembrie, se deschid cerurile și sufletele ratacitoare se întorc pe Pamânt. Se spune ca Sf. Andrei, ocrotitorul nostru, al românilor, ne apara de duhurile rele și ne dezvaluie viitorul în aceasta noapte…

- Oamenii de știința au descoperit bacterii provenite din spațiul cosmic, pe suprafața modulului rusesc al Stației Spațiale Internaționale (ISS). Acestea au fost transportate pe Pamant pentru a fi studiate, și, cel mai probabil, nu prezinta niciun pericol, a declarat saptamana aceasta cosmonautul rus…

- Un inginer rus de pe Statia Spatiala Internationala face o declaratie incredibila. Potrivit lui Anton Skaplerov, inginer pe Statia Spatiala Internationala, in exteriorul acestei statii a fost descoeprita o bacterie care nu provine de pe Pamant.

- Potrivit MAE, este de asteptat ca violentele sa continue si in zilele urmatoare. Rutele catre/dinspre aeroporturi sunt blocate sau cu restricții de circulație. "Se recomanda evitarea deplasarilor in Pakistan pana la incetarea protestelor. Cetațenilor romani prezenți in Pakistan li se recomanda…

- Legendara doamna a comediei romanești credea in reincarnare și chiar a dezvaluit in ce credea ca s-ar fi transformat dupa moarte daca ar fi fost sa revina pe Pamant. Stela Popescu era fascinata de calatorii. Printre țarile de care a fost profund impresionata s-a aflat India, unde a avut parte de experiențe…

- Ionel Danciulescu, managerul sportiv al lui Dinamo, a vorbit dupa infrangearea cu CFR Cluj, 0-2, și a explicat marea problema a jucatorilor lui Vasile Miriuța. "Eu ii vad afectați pe jucatori. E o problema mentala, ei nu sunt jucatori slabi. S-au luptat pentru caștigarea campionatului și și-au demonstrat…

- Numerosi angajati ai Agentiei de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) Suceava s-au adunat ieri, la ora 10.00, in fata sediului institutiei, unde au protestat fata de modificarile legislative privind grilele de salarizare care ar urma sa le afecteze serios lefurile. Protestatarii spun ca ...

- De regula cutremurul simbolizeaza o destabilizare majora in viata unei persoane. Poate avea legatura cu teama de a pierde pe cineva drag sau cu o nesiguranta legata de pozitia ocupata la locul de munca. Un vis in care apare un cutremur te poate avertiza cu privire la anumite schimbari bruste…

- Acest fenomen astronomic va avea loc weekend-ul acesta, dar nu se va mai repeta pâna în anul 2052. Luna, Venus si Jupiter, cele mai stralucitoare astre se vor alinia în noptile de duminica si luni. Duminca se vor apropia Venus si Jupiter, la numai câteva grade,…

- Inaltpreasfintitul Mitropolit al Chișinaului și al intregii Moldove, Vladimir, nu este impotriva ideii ca in tara noastra sa fie construit un crematoriu, in conditiile in care in cimitire nu mai este suficient spatiu.

- Pasiunea pentru handbal acopera toate neajunsurile legate de infrastructura sportiva. O dovedesc copiii din mediul rural, care au desfașurat faza locala a Olimpiadei Gimnaziilor la handbal pe un maidan cu doua porți, la Miclești. Faza locala a Olimpiadei Gimnaziilor de la Miclești dovedește cu adevarat…

- Cel puțin o persoana a murit dupa ce trei muncitori de la CFR au fost prinsi sub un mal de pamant, sambata dimineața, in apropiere de Peștera Bolii, in județul Hunedoara. Oamenii sapau un terasament la calea ferata in apropiere de Petrosani, informeaza digi24.ro.

- Trei persoane sunt prinse sub un mal de pamant, in localitatea Pestera Bolii din judetul Hunedoara, la aceasta ora fiind in defasurare o operatiune de salvare, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca marinarii din porturile Corfu si Igoumenitsa raman in greva pana sambata, 4 noiembrie 2017, iar navele vor ramane, in continuare, ancorate in porturi. Cetatenii romani…

- O gigantica gazoasa, de marimea lui Jupiter, a fost descoperita de echipa de savanti in constelația Porumbelul, la aproximativ 600 de ani lumina de la Pamant. Potrivit cercetatorilor, aceasta planeta, botezata NGTS-1b, este cu 20% mai mica decat masa lui Jupiter, in timp ce temperatura la suprafața…

- Un cercetator din Statele Unite ale Americii sustine ca extraterestrii au locuit pe Pamant cu mult timp inaintea oamenilor. Profesorul Jason Wright sustine ca, ,,tehnologic,'' extraterestrii au existat pe una dintre planetele din sistemul nostru solar. In cadrul unei noi lucrari, ,,Speciile tehnologice…

- Un barbat a murit pe un șantier in Gura Sutii, județul Dambovița, in timp ce sapa un șanț de canalizare. Malul de pamant s-a surpat peste el, iar omul nu a avut nicio șansa. Incidentul șocant este acum anchetat de Poliție și de Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovița. Muncitorul de 33 de ani era…

- Satelitii, statiile spatiale si alte obiecte care ajung in spatiu trebuie readuse pe Pamant, atunci cand se poate, pentru a nu aglomera si mai mult spatiul din jurul planetei si a nu afecta orbitele vehiculelor functionale. Pentru asta exista...

- Sute de nave extraterestre, OZN-uri, s-ar indrepta catre Terra cu ganduri nu tocmai pașnice, spun ufologii. Potrivit estimarilor ufologilor, un atac al extratereștrilor se va produce in decembrie, ținta fiind Rusia, insa navele pot ateriza și in alte colțuri ale planetei, informeaza incomemagazine.ro.…

- Omenirea nu a intrat pana acum in contact cu civilizatii extraterestre sau nu a descoperit semne ale vietii extraterestre pentru simplul motiv ca majoritatea planetelor potential locuibile sunt luni acvatice, acoperite de gheata, a declarat Alan Stern, seful misiunii New Horizons.

- Circulația pe Podul Prieteniei, care face legatura intre Giurgiu și Ruse, Bulgaria, va fi intrerupta vineri, intre orele 10:30-11:15, pentru lucrari de intreținere, se arata intr-un comunicat de presa al IGPF. ' Autoritațile bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției…

- Un nou asteroid, de data asta descoperit recent, trece in apropierea Terrei. Este de dimensiune similara celui care a explodat, acum patru ani, deasupra orasului rusesc Celiabinsk. Va trece joi, intre Pamant si Luna, nefiind vreun pericol de impact cu Terra, potrivit Space.com. Numit 2017 TD6, are dimensiunea…

- Susan Schneider, expert de la Universitatea din Connecticut si Institutul pentru Studii Avansate de la Princeton, crede ca este foarte posibil ca in univers sa existe civilizatii foarte avansate, unele vechi de miliarde de ani, care au depasit faza organica. Aceste forme de viata sunt, in opinia ei,…

- In weekend, Tudor Ionescu și Anamaria Stancu au avut emoții mari pentru ca fiica lor a fost creștinata. Evenimentul a fost unul restrans, iar artistul nu are o parere tocmai buna despre cei care aleg meniuri sofisticate.

- In urma desprinderii aisbergul gigant de 6 mii de kilometri patrati din calota Larsen C un ecosistem marin misterios, ascuns timp de 120 mii de ani, a fost scos la suprafata. ”Nu am observat niciodata o tranzitie atit de brusca a conditiilor de mediu in niciun ecosistem de pe Pamant,” a declarat ecologistul…

- Locuitorii unei strazi care strabate o buna parte a cartierului Itcani se bucura din aceasta toamna de conditii mai bune de trai, ca urmare a modernizarii acestei cai de acces, asfaltata acum pentru prima oara.„Ma bucura faptul ca a fost finalizata lucrarea de modernizare a strazii Constantin ...

- Departamentul de stat american a anuntat ca acordul in valoare de 15 miliarde de dolari reprezinta un progres in ceea ce priveste securitatea nationala a SUA si obiectivele de politica externa.De asemenea, va intari securitatea Arabiei Saudite si in zona Golfului in fata amenintarilor iraniene…

- Fenomen unic in China, un urias val mareic, care apare o data pe an.Apele unui rau din estul țarii curg in amonte si nu invers, cum ar fi normal.Totul este legat de complicatul dans cosmic dintre Pamant si Luna.

- Cismasiu, 39 de ani, este legitimat in prezent la Hercules Lupeni, formatie care evolueaza in Liga a IV-a Hunedoara. In urma cu 13 ani, Raul Cismasiu evolua in esalonul secund cu gruparea Minerul Lupeni. "E un fundas puternic si si-a dorit toata viata sa ajunga in Liga 1. E un caracter…

- ”In urma unor lucrari care se faceau intr-o galerie a minei Lupeni pentru scoaterea unor stalpi de susținere, de la o galerie care fusese exploatata, un grup de 14 mineri lucrau in acea zona. In urma lucrarilor s-a produs aceasta surpare, dupa surpare din echipa de 14, 11 mineri au ieșit la suprafața,…

- Sfarsitul lumii, prognozata de numerologul american David Meade pentru 23 septembrie nu a avut loc, dupa cum se vede. Asta pentru ca, spune Meade, care nu renunta la previziuni apocaliptice, s-a trecurat o eroare in calcularea traiectoriei de deplasare a planetei Nibiru care va distruge viata pe Pamant.