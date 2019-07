A ajuns in pragul disperarii din cauza greutatilor, insa nu ar renunta la copilul pe care il creste de cand avea doar patru luni. Strabunica Emilia e si mama si tata pentru baietelul care a ramas singur pe lume, dupa ce femeia care l-a nascut, nepoata Emiliei, parca a intrat in... pamant! Din acea zi, femeia de 68 de ani e singura care se zbate sa-l tina in viata pe copilasul... nimanui.