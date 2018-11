STPT a reușit să angajeze mai mulți șoferi și vatmani Societatea de Transport Public Timișoara a reușit, in sfarșit, sa angajeze mai mulți șoferi și vatmani. Potrivit primarului Timișoarei, majoritatea provin din județul Timiș, dar reprezentanții STPT au gasit personal chiar și din alte județe ale țarii. „O veste buna este ca am reușit sa angajam șoferi și mai avem pe procedura inca circa opt, […] Articolul STPT a reușit sa angajeze mai mulți șoferi și vatmani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

