Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va ameliora ca aspect, cateva averse slabe de ploaie urmand sa mai cada local doar in regiunile din sud și sud-est. Vantul va sufla moderat in jumatatea vestica a țarii și slab pana la moderat in rest.Pepiniera Fratiei Musulmane descoperita in mijlocul Europei: Gradinita care ii…

- Administrația Naționala de Meterorologie (ANM) anunța o vreme ploioasa și pentru saptamana viitoare, in majoritatea zonelor țarii, cu precipitații sub forma de lapovița in spații restranse. Temperaturile vor mai crește, incepand de joi, urmand ca in weekend sa vedem și soarele. Vremea de saptamana viitoare,…

- Vremea in weekend 5-7 aprilie 2019. Prognoza meteo anunța zile racoroase și sunt așteptate sa cada doar ploi slabe locale in Banat, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, indeosebi in cursul zilei de duminica. In restul teritoriului vremea va fi frumoasa.

- Vremea frumoasa incepe sa puna stapanire pe intreaga tara, dar norii inca isi mai fac aparitia pe alocuri. Joi nu se anunta averse si vor fi maxime de 16 grade in Moldova, 17 in Maramures, 20 in Crisana, 18 in Transilvania, 20 in Banat, 17 in Oltenia, 18 in Muntenia si 15 grade in Dobrogea. Vineri temperaturile…

- Vremea 4-7 martei 2019. Potrivit meteorologilor, acest inceput de primavara va fi unul cu o vreme deosebit de calda. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 14-19 grade in Transilvania si Maramures, 18-23 de grade in Banat si Crisana si 15-20 de grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova.

- Vremea 4-7 martei 2019. Potrivit meteorologilor, acest inceput de primavara va fi unul cu o vreme deosebit de calda. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 14-19 grade in Transilvania si Maramures, 18-23 de grade in Banat si Crisana si 15-20 de grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova.

- Dupa o prima zi de martie cu temperaturi de primavara, weekendul vine cu o schimbare radicala demna de capriciile Babelor de la inceput de martie. Temperaturile scad brusc si in multe zone se anunta lapovita si ninsoare. Sambata vor fi maxime de 7 grade in Moldova, 6 in Maramures, 9 in Crisana, 9 in…

- Joi, ultima zi calendaristica de iarna, se incalzeste si o sa avem vreme frumoasa in toata tara. Soarele isi va face aparitia, iar temperaturile cresc simțitor.Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi dimineata, o atentionare de tip nowcasting cod galben de vant, valabila pana la…