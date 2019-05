Stiri pe aceeasi tema

- "Ieri, 28 Aprilie, in Sfanta Zi de Paste, postacii platiti de conducerea PSD au urcat pe YouTube aceasta mizerie/ si azi apare pe toate conturile PSD / au zeci de milioane de euro primiti de la Buget pentru aceste “filmulete” / au zeci de jurnalisti pe statul de plata, au milioane de reclame, mii…

- Viorica Dancila considera inchis subiectul unei ordonanțe de urgența pe Justiție, dupa ce legile privind Codul penal și de procedura penala au fost votate in Parlament. De asemenea, aceasta a spus, intr-un interviu pentru Adevarul, ca va merge la referendum, deși crede ca referendumul are ”nu are niciun…

- „Referendumul este cea mai profunda forma de manifestare a democrației și, de fiecare data cand cetațenii sunt chemați sa decida asupra unor probleme de interes public, noi ne implicam in aceasta campanie și susținem ca fiecare cetațean sa participe la aceasta decizie. Suntem partenerii Președintelui…

- Elevele profesorului Dorin Varșandan vor avea de infruntat gruparile: CS Dacia Mioveni, CSȘ Blaj și CSS Caransebeș, doar prima clasata obținand „biletul” pentru turneul final. Meciurile grupelor semifinale vor avea loc in perioada 29-31 martie, celelalte serii avand loc la: Targoviște, Brașov,…

- Legea pensiilor este parțial neconstituționala, astfel ca actul normativ se va intoarce in Parlament pentru reexaminare, a decis, miercuri, Curtea Constituționala, care a admis astfel o solicitare a deputaților de la PNL și USR. Citiți mai multe pe HotNews.ro! Adauga Comentarii Adauga…

- „Ma bucur ca s-a finalizat și votul pentru bugetul pe 2019 și a fost adoptat cu 275 de voturi pentru! Am votat pentru un buget al investițiilor, creșterii și dezvoltarii! Bugetul realizat de Guvern indica faptul ca este unul echilibrat și deplin sustenabil, construit pe o evoluție mai buna și indicatori…

- „Senatorii PSD – ALDE – UDMR au votat cu cinism impotriva copiilor”, afirma senatorul aradean, spunand ca masurile propuse de PNL vizau repararea unei nedreptati, o crestere a alocatiei la un nivel cat de cat acceptabil. „Acest vot dezvaluie si minciuna din programul de guvernare al…